柬埔寨千年傳統宮廷舞式微 面臨傳承斷層危機

頭上戴著沉重的髮冠，柬埔寨的宮廷舞舞者們在台上展現著舞蹈之美。有2000年以上之歷史的中南半島國家柬埔寨，優美的宮廷舞聞名全球，這種以傳統音樂當伴奏，穿著華麗服飾，用優雅手勢、腳步舞動的舞蹈有著千年的歷史，如今卻隨著全球娛樂產業的變化，面臨傳承斷層的危機。

柬埔寨宮廷舞教師邊容表示，「現在我擔心宮廷舞會消失，所以我一直在幫助學生學習，希望這種藝術形式能夠傳承下去。我一直告訴這些學生要盡力而為，因為我現在幾乎要抬不起手腳了。」

今（2026）年78歲的宮廷舞教師邊容，8歲開始就在皇宮內接受宮廷舞的訓練。這種有著將近千年歷史的舞蹈起初是為了宮廷的加冕儀式或是婚宴等表演用的舞蹈，首次在全球亮相是1906年屬於法國殖民地時，由法國政府展露給全球觀眾欣賞。

但在1975年到1979年柬埔寨「紅色高棉」統治時，因為禁止傳播知識和傳統文化，當時的柬國政府將宮廷舞舞者當成打壓對象之一，造成不少舞蹈大師和音樂家都慘遭殺害，幾乎讓宮廷舞文化跟著滅絕。

為了求生，當時的邊容隱瞞自己的職業最終才倖存下來。逃過一劫的邊容在紅色高棉統治的民主柬埔寨垮台後，才重新聚集一群舞者並組成團隊教課，致力於復興這種藝術舞蹈，2003年還被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產。

柬埔寨宮廷舞教師漢索菲亞回應，「我們正在盡最大努力傳承，我們總是提醒學生不要忘記我們的身份，我們傳承的是古典宮廷舞，所以我們必須保護這種文化。」

正所謂台上1分鐘，台下10年功，想學會這種宮廷舞，學生必須從8歲開始入學，從彎手、彎腿和訓練身體柔軟度訓練基本功。儘管學校減免了學費、提供學生住宿，讓學生能一邊學習舞蹈、一邊上正規課程，等學滿9年的時間，經過教師認可後才能畢業。

這種舞蹈因為風格多變，也很講究手勢跟身體柔軟度，舞蹈時還得放慢動作，堅持在同一個動作很久，因此學起來很困難，有不少學生常常因為學習壓力與家庭經濟負擔而中途輟學，但仍有學生樂此不疲。

柬埔寨宮廷舞學生蒂娜說道，「這種文化真的很美，我非常熱愛它，我想繼續傳承它，這就是我一直學習這種舞蹈的原因。」

不過受到娛樂產業和社交媒體影響，越來越少兒童、青年學習宮廷舞，2025年只有39名8歲兒童註冊入學，不到往年的6成。