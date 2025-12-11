柬埔寨千年古廟照炸不誤！ 泰國控：柬軍自射火箭彈

周四泰國素林府一間房屋遭柬埔寨砲彈波及起火燃燒。（圖／達志影像美聯社）

泰國和柬埔寨在邊界交火，已經造成超過200人死傷。柬埔寨指控泰國摧毀文化古蹟，不過泰國反控，是柬埔寨自己朝寺廟發射火箭彈。泰柬兩國越鬧越兇，川普說會親自打電話擺平，不過泰國已經先放話，絕不接受調停。柬埔寨也退出在泰國舉行的東南亞運動會。

周四泰國素林府一間房屋遭柬埔寨砲彈波及起火燃燒。（圖／達志影像美聯社）

泰柬邊境衝突已持續四天，雙方砲火不斷且毫無停火跡象。柬埔寨文化藝術部指控泰國軍方攻擊11世紀古寺，而泰國則反駁是柬方在文化遺跡旁設置軍事據點並自行朝寺廟開火。這場衝突已導致超過50萬人逃離家園，雙方更升級為無人機戰爭。柬埔寨更以安全考量宣布全面退出在泰國舉行的東南亞運動會，使原本11國參賽減為10國。儘管美國總統川普表示願意介入調解，泰國外交部已明確表示不會接受任何第三方調停。

廣告 廣告

泰國和柬埔寨的邊境衝突已進入第四天，天空中不斷出現砲彈煙痕，雙方交火持續升溫。當地居民生活受到嚴重影響，泰國邊境村民在聽到砲擊聲時必須迅速逃往地堡避難，連前來採訪的媒體記者也不得不躲進防空洞尋求保護。

柬埔寨文化藝術部指控泰國軍方攻擊11世紀的古寺，不尊重文化遺產。然而泰國方面則反駁，表示是柬埔寨自己在文化遺跡附近設置軍事據點，並朝寺廟方向開火，意圖嫁禍。

這場始於週日的衝突已造成兩國超過50萬人撤離。雙方還如同俄烏戰爭一般展開無人機戰爭，泰國軍方不得不在夜間加強邊界巡邏。週三上午，泰方更出動四軸無人機朝柬埔寨建築投擲彈藥，被瞄準的房屋立即冒出濃濃黑煙。

面對持續升溫的衝突，兩國平民遭受嚴重影響。一名柬埔寨農民表示，這已是他第二次逃離家園，而且這次的情況比上次更加糟糕。在泰國一側，一位65歲的泰國村民住家全毀，稻穀全部報銷，他感嘆道，即使在紅色高棉時代也沒有現在這麼嚴重的動盪。

令人意外的是，泰柬雙方才在今年10月在川普見證下簽署停火協議，不到兩個月就宣告破局。面對記者詢問，川普表示他計劃再次打電話給泰國，希望能再次解決這場衝突。然而，泰國外交部發言人尼孔德強硬表示，即使有第三國提出調停，泰國也不會接受。

分析指出，先前川普透過關稅施壓促成停火，當時兩國關稅從36%降至19%，但這次情況可能不同。新加坡CNA記者認為，泰國軍事實力明顯優於柬埔寨，泰方可能期望通過持續衝突最終取得勝利。

衝突也影響到正在泰國舉行的東南亞運動會，柬埔寨選手在參加完開幕式後宣布全面退出，理由是在泰國比賽不安全。此外，泰國還指控柬埔寨製作AI假圖片，散播泰國施放毒氣等假新聞誤導大眾。

隨著雙方從前線交火擴展到無人機大戰與資訊戰爭，這場衝突不減反增，情勢日益緊張。

更多 TVBS 報導

泰柬戰火再起！雙方砲轟民宅釀慘況 川普停火協議恐破局

泰國F-16戰機空襲柬埔寨 邊界陷恐慌 小學生哭著撤離

柬火箭炮襲邊境醫院 泰坦克回轟 邊境50萬人大逃離

泰軍又出動F-16轟民宅！柬埔寨「24小時忍耐結束」：開始反擊

