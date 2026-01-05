柬埔寨又見詐騙新據點 泰警揭多國分工「由中國人指揮運作」

泰國警方揭露詐騙集團在柬埔寨的新據點。（圖／翻攝自Google地圖）

泰國近期加強掃蕩泰柬邊境詐騙據點，近日最新消息指出，在柬埔寨班提米安夏省的馬萊市發現新的詐騙中心，研判是詐騙集團為規避查緝才轉移陣地。泰國警方表示，該地點位於泰柬邊境城鎮波貝約50公里，當地有泰國、印度和印尼公民從事詐騙工作，管理運作的則是中國籍人士。

根據泰媒《Bangkok Post》報導，泰國反網路詐騙中心（ACSC）副指揮官、國家警察副總長吉拉波（Jirabhob Bhuridej）當地時間5日表示，在柬埔寨班提米安夏省的馬萊市發現新的詐騙中心，位於馬萊公園附近，目前仍在施工中，園區內由兩層建築組成，設有獨立的辦公區和生活區，具備長期運作條件。

警方進一步指出，「中心內有來自泰國、印度和印尼人，主管是中國人」，顯示此詐騙集團具備跨國分工與組織化特性。吉拉波也提到，此一發現與近期泰國、緬甸及中國攜手打擊邊境詐騙犯罪有關；由於邊境加強掃蕩，加上區域情勢不穩，詐騙集團為求自保，選擇轉移至相對隱蔽的地點繼續犯案。對此，吉拉波強調，泰國已加速部署相關防制措施，避免更多民眾淪為詐騙受害者。

除此之外，警方也坦言，詐騙問題正變得愈來愈嚴峻且複雜，任何國家都不應成為犯罪溫床，唯有跨國密切合作，才能有效瓦解詐騙集團。

據統計，去（2025）年12月28日至今（2026）年1月3日短短一個星期內，泰國通報的詐騙案件高達6369起，財損金額超過2.2億泰銖（新台幣2.2億元）。警方呼籲，未來詐騙集團恐進一步結合人工智慧（AI）技術，精準鎖定受害目標，民眾務必提高警覺。

