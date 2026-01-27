柬埔寨器官黑市升級！假體檢強餵藥45天 蒙面反詐博主：15歲少年遭拆解轉賣

東南亞詐騙進化！反詐博主揭柬埔寨器官摘除鏈，受害者遭強迫服藥45天，年輕人及青少年成為新目標，器官被拆解轉賣。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 東南亞詐騙手段進化！揭露「柬埔寨生命科學院」內幕的蒙面反詐博主再度爆料，柬埔寨出現一條龍器官摘除鏈，受害者被騙去體檢並強迫服藥45天以降低排斥反應，最終心臟、眼球等器官被拆解轉賣。犯罪集團鎖定25歲以下年輕人，近期更將目標擴展至15至17歲的青少年，因其易受操控。

蒙面反詐博主在最新影片中進一步拆解詐騙手法。這類被形容為「一站式拆解」的殘忍模式，將受害者視為零件庫。從心臟、腎臟、肺部，到眼球甚至是皮膚，全身上下無一處被浪費。一旦買家確認，這些組織與器官便會迅速被摘取，並火速送往配合的醫院，植入多位買家的體內，完成這場血腥交易。

為了確保器官移植的成功率，反詐博主說明，犯罪集團發展出一套縝密的「養殺」流程。當受害者在體檢資料庫中與全球買家配對成功後，集團便會謊稱受害者健康出狀況，需要停工治療。實際上，這是為了強迫受害者服用長達45天的抗排斥藥物；與此同時，遠端的買家（受體）也會服用同款藥物。待雙方身體狀況調整至最佳契合度，受害者便會在預定日期被送入手術室。

蒙面反詐博主指出，這些集團通常以高薪工作為誘餌，將年輕人誘騙至柬埔寨。抵達後的第一件事便是安排「職前體檢」，名義上是入職需求，實則是為了篩選出無傳染病、無潛在基因缺陷的「優質貨源」，為後續的販賣做準備。

這些經過藥物預處理的「活體器官」，在黑市價格遠高於一般突發性摘取的器官。知情人士透露，執刀醫生多具備博士生導師級別的專業背景，光是單次摘取手術的費用就高達15萬美元。犯罪集團鎖定的目標多為25歲以下的年輕人，近期更將魔爪伸向15至17歲的青少年，主因是這個年齡層涉世未深，容易掌控。

多名觀察家早前指出，許多標榜中國生物科技的公司，實際在東南亞電詐園區內設立實驗室，進行非法器官買賣。近期，一名浙江大學醫學院附屬第二醫院的醫師在年終報告中自爆，曾赴中緬邊境執行任務，並透露單人一年內就成功取得數百例肺臟供體，這一消息引發中國社群的強烈關注與討論。

