柬埔寨國防部：泰軍砲擊邊境 平民死亡上升至6人

（中央社金邊9日綜合外電報導）柬埔寨國防部表示，泰國軍隊今天凌晨砲擊柬埔寨境內，造成2名平民死亡。柬埔寨在這次泰緬邊境的衝突中，喪生的平民人數已上升至6人。

綜合路透社與法新社報導，柬埔寨國防部在臉書發文指出，泰國軍方在午夜過後向邊境省份奧多棉吉省（Oddar Meanchey）開火，「導致2名在56號國道上行駛的平民遭砲火炸死」。

泰柬之間的邊境衝突再次升級，雙方均指責對方肇生事端。聯合國籲雙方落實停火協議，泰國今天也表示將採取行動驅逐境內的柬埔寨軍隊。

廣告 廣告

泰國海軍上午發表聲明指出，已在泰國沿海噠叻省境內發現柬埔寨軍隊並加以驅逐，但並未就此提供更多細節。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）昨天晚間表示，泰國「絕不能以維護主權為藉口，動用武力攻擊平民村莊」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過發言人呼籲雙方，「避免衝突進一步升級」，並「重新承諾落實今年初斡旋的停火協議」。

泰柬兩國7月曾因邊境爭端爆發為期5天的衝突，導致43人死亡、約30萬人流離失所，隨後在美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普10月還親赴吉隆坡見證兩國簽署。

但泰國上個月決定暫時中止協議，理由是邊境發生地雷爆炸，多名士兵受傷。

昨天凌晨雙方戰事明顯升溫，泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）指出，泰方為自衛之故，已對柬埔寨展開空襲。他強調「泰方空中武力僅針對柬埔寨軍事目標使用，未對平民造成影響」。

但柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則表示，泰軍在普里維希省（Preah Vihear）和奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，並指控泰方在數座百年古剎附近以坦克開火。

雙方昨天的衝突是自7月以來最激烈的一次。泰國已從5個邊境省份疏散43.8萬名平民；柬埔寨當局也表示，已將數十萬民眾轉移至安全區域。

美國透過駐曼谷大使館呼籲美國公民，「鑒於當前戰事與不可預測的安全局勢」，避免前往距離泰柬邊界50公里以內的所有地區。

泰柬衝突的核心在於，雙方百年來對法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸地邊界各持己見，兩國均宣稱擁有坐落於邊境的幾座神廟。（編譯：屈享平）1141209