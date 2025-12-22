柬埔寨士兵戰場前線「直播賣防曬乳」！網友哭笑不得：不是防彈欸

柬埔寨士兵在戰場開直播介紹防曬乳。圖／翻攝自X

柬埔寨、泰國邊境衝突不斷，據統計兩國共影響近百萬人無家可歸。然而，近日在戰場上卻驚見士兵「賣命」直播，當場推銷起防曬乳，畫面曝光後讓人哭笑不得，紛紛直呼「它能防曬，但不能防彈」。

近日在網路上瘋傳一段「柬埔寨戰場直播帶貨」影片，畫面可見一名長相清秀的士兵頭戴鋼盔、身穿全套迷彩服，背上防彈背心，胸前還掛有幾個彈匣。

接著他面對鏡頭，為的不是告知國民戰爭的危險性，也不是呼籲政府停止戰爭，而是當場化身美妝網紅，介紹起手上的防曬乳。

士兵先展示起包裝，拆開塑膠膜與盒子後，拿出防曬乳，還不忘把防曬乳LOGO那側瓶身面對鏡頭，接著將防曬乳擠在手指上，小心翼翼地塗抹在兩頰與鼻樑，不時面對鏡頭露出笑容，從容心情宛如一個美妝網美，完全不像是在戰場奮鬥的士兵。

柬埔寨士兵在戰場直播介紹防曬乳。圖／翻攝自X

柬埔寨士兵在戰場直播介紹防曬乳。圖／翻攝自X

該段影片曝光後引起網友熱議，紛紛表示「太可愛了！泰國士兵看到它都下不了手開槍」、「這是生死攸關的事」、「職業軍人，職業商人」、「對他們國家的士兵來說，打仗或許是家常便飯」、「那是真的防彈背心，還是只是掛起來的籃子」、「他長得確實挺帥的」，也有人笑稱，士兵手上的防曬乳的確有防曬功效，「但不能防曬」。

泰、柬衝突露出和平曙光？泰外長曝24日將重啟停火談判

柬、泰邊境衝突一波未平一波又起，近日有望露出和平曙光，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日宣布，24日將與柬埔寨國防官員會面，探討如何重啟停火談判，結束這場近年以來最大規模的軍事衝突。

希哈薩指出，泰方希望敲定能「具體執行」的停火方案，達到真正且持久停火的做法，其中必要條件之一是「清除泰柬邊境上的地雷」。他也說，此次雙邊會談預計在泰國莊他武里府（Chanthaburi）的泰柬邊境上進行，屆時沒有美國介入，雙方將共同解決問題。



