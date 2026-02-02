柬埔寨大規模掃蕩詐騙園區 逮逾2千人「含5名台灣人」

社會中心／綜合報導

柬埔寨警方上個月31日，大規模掃蕩電信詐騙園區，逮捕兩千多名外籍人士，包括五名台灣人！柬埔寨警方，針對柴楨省巴域市，一處賭場進行掃蕩，發現背後從事電信詐騙工作，一共22棟建築物，當場逮捕2223名嫌犯，其中中國籍成員多達1700多位，當中還有5名台灣人，實際身分刑事局還在查證中。

柬埔寨警方全副武裝荷槍實彈，來到柴楨省巴域市，一處電信詐騙園區掃蕩，陸續從22棟大樓中，逮捕上千名的詐團成員，所有人雙手綁上束帶，就地在廣場趴下。香港媒體報導表示「柬埔寨政府自一月中起，打擊國內的電信犯罪，除這次柴楨省外，西哈努克省等多個地方，都有同類的執法。」

柬埔寨警方查獲兩千多名外籍犯 其中包含五名台灣人（圖／khmertimes）

有人連衣服都還來不及穿，直接被警方帶走，大家雙手抱頭，乖乖聽從警方指令，柬埔寨31日，掃蕩一處網路詐騙園區，園區以賭場名義運作，一共22棟建築物，全都是詐騙機房，最後帶走兩千多人，堪稱是近期最大規模打詐行動，2223名犯嫌中，中國籍成員就多達1792人，其他多半來自緬甸和越南，當中還包括5名台灣人，只是在柬埔寨"一中"的立場下，五名台籍嫌犯，會不會遣返回國，還是送中受審，恐怕還是未知數。非本案律師包盛顥表示「無論是在我國或是外國犯罪，我國司法機關都具有管轄權限，包含偵查以及審理，依法都應該由我國來辦理，即便國人在國外犯罪並審判執行，日後回國仍然需要接受，我國司法機關追究責任。」

柬埔寨警方 大規模掃蕩詐騙園區（圖／khmertimes）

針對五名台灣人被捕，刑事局國際科表示，針對台嫌身份均尚在查證中，已積極和柬埔寨洽詢犯罪情資，從今年一月開始，柬埔寨當局加強打詐力道，在高壓執法下，已經有不少詐騙園區，早早解散避風頭，不少原本從事詐騙工作的外籍人士，陸續離境，這回一次逮捕兩千多名詐團成員，看來是想殺雞儆猴，挽救國家形象。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

