柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠聲押 購11戶和平大苑、26名車洗錢45億

記者楊佩琪／台北報導

柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠。北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉詐騙洗錢案，4日拘提台灣操盤手，天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等25人到案。王昱棠於5日移送北檢複訊，訊後檢察官諭令聲押禁見。同樣被聲押的還有天旭國際科技幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員，加上4日已聲押禁見的人資部主任辜淑雯，全案一共5人聲押禁見。

檢方認王旭棠等5人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴處罰，向法院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

檢警調追查，太子集團除在台成立8家空殼公司，於和平大苑購買11戶，房貸部分由尼爾創新公司負責繳納，疑似涉嫌洗錢，另在101大樓租辦公室成立線上博弈公司天旭國際科技，由辜淑雯負責招攬工程師，設計線上博弈程式，再由顥玥公司負責客服，涉非法博弈。和平大苑及顥玥公司部分皆由王昱棠負則操盤。

另美國聯邦檢察官於10月8日對太子集團董事長陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單，並於10月14日對外公告後，王昱棠立即要下屬將停放在和平大苑地下停車場的26輛豪華名車，過戶到他人名下，並連夜駛離到他處藏放，不過即時被檢警調攔下。

根據了解，王昱棠且在起訴、制裁消息公布後，將原存於尼爾創新公司帳戶下約1000萬餘元，轉存到另家公司台灣太子集團，疑似企圖隱匿贓款。皆有待檢方進一步釐清。

更多三立新聞網報導

柬埔寨太子集團在台操盤人曝光！買11戶和平大苑洗錢 移送北檢

台女列美制裁名單！柬埔寨太子集團2女幹部曝光 涉帛琉置產洗錢

報導京華城案疑涉洩密 北檢傳喚前《菱傳媒》社長作證

柬埔寨太子集團在台詐騙洗錢！人資女主管聲押禁見 10員工交保

