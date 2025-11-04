柬埔寨太子集團在台涉詐騙洗錢！人資女主管現身 移送北檢複訊

記者楊佩琪／台北報導

柬埔寨太子集團在台設立天旭國際科技，人資主管辜淑雯到案，移送北檢複訊。（圖／記者楊佩琪攝）

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單2名台籍女子共25名集團幹部、員工到案。訊後包括天旭國際科技人資女主管辜淑雯等一共11名被告，被移送北檢複訊。截至5日凌晨12點，其中9名被告分別被以5萬至70萬元金額交保。

檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）

美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單，並於10月14日對外公告，引發軒然大波。

根據了解，3名台籍人士分別是31歲的黃婕、35歲的施亭宇，以及31歲的王蕾絢，其中王女早在美國聯邦檢察官起訴陳志時，人已不在台灣。

檢警調追查，柬埔寨太子集團在台成立聯凡等8家空殼公司，購買11戶和平大苑。另成立天旭國際科技，由辜淑雯招攬工程師設計線上博弈程式，再由顥玥公司負責客服工作。王蕾絢、黃婕、施亭宇3女則負責在帛琉置產、洗錢等業務。

▲柬埔寨太子集團董事長陳志，現為美國聯邦檢察官起訴，人潛逃中。（圖／翻攝自太子集團控股）

台北地檢署於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮調查局北市調處、刑事局偵辦。4日指揮北市調處、刑事局、大安分局、信義分局、高雄市刑事警察大隊等單位，兵分47路發動搜索。

搜索地點包括位於台北101大樓內天旭國際科技及顥玥、尼爾創新國際、台灣太子不動產投資，還有位在和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提25名集團幹部、員工，通知10名證人到案說明。

北檢也於10月27日向台北地方法院聲請扣押該集團在台不法資產獲准，總價值高達45億2766萬餘元。包括天王周杰倫也是住戶的和平大苑，檢調扣押共11戶、48個車位，依實價登錄價值約38億1421萬餘元。

其中聯凡公司和聯凡貳公司位在29樓，30樓為澄碩公司、31樓為鳴灣公司、33樓有博居功公司以及博居貳公司，以及34樓的邁羽公司、35樓的睿督公司。

而一度在美方公佈制裁名單後，王昱棠即聯繫下屬李守禮、邱子恩等人將作為洗錢用途購買的豪車過戶到他人名下，企圖自和平大苑地下停車場移走，但都即時被攔下。綜計共26輛豪車被扣押，包含保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等，總價值約4億7758萬餘元。另扣押銀行帳戶共60個，內存金額2億3587萬餘元。

