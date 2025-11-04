柬埔寨太子集團在台犯案 4大區塊北檢一次查清楚

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，包含位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」也遭扣押。調查局提供



台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉及不法，今日組成專案小組發動大規模偵蒐行動，據了解，這次主要偵辦該集團在台涉及線上博奕、違法洗錢、隱匿犯罪資產及在帛琉置產涉及犯罪行為等4大區塊，主要核心成員則是集團在台灣經營博弈遊戲公司「天旭國際科技」負責人王昱棠及人資主管辜淑雯。

專案小組這次搜索太子集團在台灣的子公司共有12家，包括天旭、顥玥、尼爾、台灣太子司、聯凡，其中聯凡旗下又有7家空殼公司。拘提的25人主要是太子集團在台灣的幹部及員工，主要的核心份子則是台灣太子公司在台負責開發線上博奕程式及成立客服的主要執行者王昱棠，及人資長辜淑雯，其中子公司天旭負責開發線上程式，顥玥負責成立客服。

天旭從事線上博奕程式設計工程師楊濱維。呂志明攝

據了解，這次專案小組主要釐清太子集團在台違法的4大區塊，第一區塊是台灣太子自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣購買和平大苑資產，再由聯凡等8間空殼公司持有，另外房貸餘款則由海外匯到尼爾公司名下帳戶繳交，這個部分主要由王昱棠在負責，這個部分涉及洗錢。

天旭從事線上博奕程式設計工程師張芷寧。呂志明攝

第二區塊則是太子集團將資金挹注台灣發展線上博奕事業，這個部分已由美方認定是洗錢部分，涉及違法的公司包括設在101大樓的天旭公司，該公司吸收台灣工程師從事線上博奕事業,主要負責人是辜淑雯，她直屬中國籍的最高主管李添、楊昱發2人，顥玥則負責線上博奕的客服，主要負責人是王昱棠及辜淑雯。

第三區塊是當美國發布制裁新聞後，王昱棠立即指示天旭的幹部李守禮，將豪車過戶到第三人名下，另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，另外王昱棠還指示下屬將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。這個部分涉及隱匿犯罪所得，同樣涉及洗錢。

第四區塊則是在太子集團在帛琉部分，美國司法部指出，太子集團的觸角甚至延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉及犯罪行為，同時制裁3名台灣女子，分別是王蕾絢、黃婕、施亭宇等3人，專案小組掌握3人不法犯罪事證，這次也一併追查，其中王女因為早已出境，不在這次拘提名單。

