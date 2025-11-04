柬埔寨太子集團在台詐騙洗錢！人資女主管聲押禁見 10員工交保

記者楊佩琪／台北報導

柬埔寨太子集團在台設立天旭國際科技，人資主管辜淑雯到案，北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單，2名台籍女子等共25名集團幹部、員工到案。4日移送11人至北檢複訊後，天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲押禁見。其餘被告分別被以3萬至70萬元金額交保。

交保部分，太子集團成員李添在台秘書劉純妤，15萬元交保；李添另名秘書林昱妏，10萬元交保。工程師張芷寧20萬元交保、工程師楊濱維3萬元交保、資訊人員姜致亘5萬元交保、台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。與天旭國際共謀隱匿豪車資產的劉書榮、劉書豪兄弟則各獲70萬元交保。一名曾持有和平大苑的公司人頭負責人王蘭亭，5萬元交保。劉書榮友人陳澤瑋6萬元交保。

美國聯邦檢察官於10月8日對太子集團董事長陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單，並於10月14日對外公告，引發軒然大波。

根據了解，3名台籍人士分別是31歲的黃婕、35歲的施亭宇，以及31歲的王蕾絢，其中王女早在美方起訴陳志時，已不在台灣。

台北地檢署於10月15日主動分案，經追查，柬埔寨太子集團在台成立聯凡等8家空殼公司，購買11戶和平大苑，房貸則由尼爾創新公司負責繳交，涉嫌協助陳志進行洗錢。

另在台北101大樓租辦公室成立天旭國際科技，負責人為王昱棠，由人資主管辜淑雯招攬工程師設計線上博弈程式，再由顥玥公司負責線上博弈客服業務。王蕾絢、黃婕、施亭宇3女則負責在帛琉置產，進行洗錢等不法業務。

4日北檢指揮北市調處、刑事局、大安分局、信義分局、高雄市刑事警察大隊等單位，兵分47路發動搜索。地點包括101大樓內天旭國際科技及顥玥、尼爾創新國際、台灣太子不動產投資，還有位在和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案。全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等罪擴大偵辦。

檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）

北檢也於10月27日向台北地方法院聲請扣押該集團在台不法資產獲准，總價值高達45億2766萬餘元。包括天王周杰倫也是住戶的和平大苑，檢調扣押共11戶、48個車位，依實價登錄價值約38億1421萬餘元。

一度在美方公佈制裁名單後，王昱棠即聯繫下屬李守禮、邱子恩等人將作為洗錢用途購買的豪車過戶到他人名下，企圖自和平大苑地下停車場移走，但都即時被攔下。綜計共26輛豪車被扣押，包含保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等，總價值約4億7758萬餘元。另扣押銀行帳戶共60個，內存金額2億3587萬餘元。

