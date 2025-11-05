柬埔寨太子集團在台首位幹部收押 天旭國際人資女主管羈押禁見

記者楊佩琪／台北報導

天旭國際科技人資主管辜淑雯，為第一個收押禁見的被告。（資料照／記者楊佩琪攝）

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單2名台籍女幹部，及在台操盤手，天旭國際科技負責人王昱棠等人到案。5日凌晨，天旭國際人資女主管辜淑雯聲押禁見。台北地方法院5日晚間召開羈押庭，訊後裁定羈押禁見。成為全案首位被收押的被告。

全案包括辜淑雯、王昱棠在內共5人聲押，辜淑雯為5人當中第一個收押的被告。王昱棠等4人羈押庭估計將於6日召開。另2台女幹部黃婕、施亭宇則被以50萬元交保。其餘16人分別被以3萬至100萬元交保。還有1被告僅限制住居、1被告限制出境出海。

檢警調追查，柬埔寨太子集團於2017年間在台設立天旭國際科技，從事線上博弈，在台北101大樓租辦公室。由辜淑雯負責招攬工程師設計線上博弈程式，直屬柬埔寨太子集團董事長陳志的中國籍核心幕僚管理。客服部分則由同為集團旗下公司顥玥數位科技負責，由王昱棠於幕後操盤。

美國聯邦檢察官於10月8日對太子集團董事長陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍女幹部列入制裁名單。台北地檢署於美方制裁名單公佈後，即主動分案偵辦。

根據美國官方資料顯示，被制裁的9家台灣公司除台灣太子不動產投資外，有8家登記地址位於和平大苑內。包括聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督。天旭國際科技、顥玥數位及尼爾創新等3家公司目前則未被列入美方制裁名單。

