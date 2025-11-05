影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑

柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。

陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，以15萬交保後開心離開北檢。（圖／中天新聞）

調查顯示，太子集團透過精心設計的架構在台灣建立犯罪網絡。該集團由台灣太子公司操盤，將不法資金導入聯凡等8家人頭企業，用於購置台北市和平大苑豪宅。檢方發現，集團還成立天旭公司招募技術人才開發賭博軟體，並利用顥玥公司提供博弈客服，實質上將台灣打造為其地下博彩基地。

獲知可以15萬交保，她相當開心。（圖／中天新聞）

案件偵辦過程中，檢調單位於4日動員大規模行動，由調查局台北市調處、刑事局與台北市警方共47路同步搜索相關處所，一舉拘提25名涉案人員並傳喚10名證人。經北檢複訊，天旭公司工程師張芷寧以20萬元交保，以15萬元交保，另有7人以5萬至70萬元不等金額交保，人資主管辜淑雯及一名王姓嫌犯則仍在複訊中。

全程燦爛笑容離開北檢。（圖／中天新聞）

而其中一位最惹人注意的高級幹部，是太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，地位僅在「2人之下」，擁有G奶好身材的她，穿著火辣被帶回北檢，露出深邃事業線，當被諭知可以15萬交保時，更是全程開心燦笑踩著輕快步伐離開，殊不知她的笑容，在遭太子集團詐騙傾家蕩產，甚至失去朋友親人的被害人及其家屬眼中，看來是格外的諷刺。

調查局大動作搜索太子集團在台47處所。（圖／翻攝畫面）

回顧各國檢警對太子集團的調查，發現該集團的犯罪觸角不僅限於台灣境內。據悉，該組織積極將台灣人力輸出至帛琉從事非法活動。美國政府已將黃婕、施亭宇及王蕾絢等核心成員列入制裁名單，顯示案件的國際關注度極高。

調查局查扣太子集團名下45億元資產包括多輛超跑神獸。（圖／翻攝畫面）

美方宣布制裁措施後，集團在台負責人王昱棠立即採取行動。他指示下屬李守禮和邱子恩緊急將多輛豪車—包括勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼等—轉移登記，並計劃將停放在和平大苑的車輛連夜轉移。所幸執法單位早已監控其行動，及時阻止了資產轉移計畫。

太子集團主席陳志。（圖／翻攝畫面）

經過台北地檢署林彥均、謝仁豪等檢察官的深入調查，司法機關已凍結該集團龐大資產。查扣物包括和平大苑11戶豪宅及48個車位等18筆不動產（價值約38.1億元）、26輛高級名車（估值4.8億元）以及60個銀行帳戶（餘額2.4億元），總計45.3億元。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

