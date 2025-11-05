影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。
陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，以15萬交保後開心離開北檢。（圖／中天新聞）
調查顯示，太子集團透過精心設計的架構在台灣建立犯罪網絡。該集團由台灣太子公司操盤，將不法資金導入聯凡等8家人頭企業，用於購置台北市和平大苑豪宅。檢方發現，集團還成立天旭公司招募技術人才開發賭博軟體，並利用顥玥公司提供博弈客服，實質上將台灣打造為其地下博彩基地。
獲知可以15萬交保，她相當開心。（圖／中天新聞）
案件偵辦過程中，檢調單位於4日動員大規模行動，由調查局台北市調處、刑事局與台北市警方共47路同步搜索相關處所，一舉拘提25名涉案人員並傳喚10名證人。經北檢複訊，天旭公司工程師張芷寧以20萬元交保，以15萬元交保，另有7人以5萬至70萬元不等金額交保，人資主管辜淑雯及一名王姓嫌犯則仍在複訊中。
全程燦爛笑容離開北檢。（圖／中天新聞）
而其中一位最惹人注意的高級幹部，是太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，地位僅在「2人之下」，擁有G奶好身材的她，穿著火辣被帶回北檢，露出深邃事業線，當被諭知可以15萬交保時，更是全程開心燦笑踩著輕快步伐離開，殊不知她的笑容，在遭太子集團詐騙傾家蕩產，甚至失去朋友親人的被害人及其家屬眼中，看來是格外的諷刺。
調查局大動作搜索太子集團在台47處所。（圖／翻攝畫面）
回顧各國檢警對太子集團的調查，發現該集團的犯罪觸角不僅限於台灣境內。據悉，該組織積極將台灣人力輸出至帛琉從事非法活動。美國政府已將黃婕、施亭宇及王蕾絢等核心成員列入制裁名單，顯示案件的國際關注度極高。
調查局查扣太子集團名下45億元資產包括多輛超跑神獸。（圖／翻攝畫面）
美方宣布制裁措施後，集團在台負責人王昱棠立即採取行動。他指示下屬李守禮和邱子恩緊急將多輛豪車—包括勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼等—轉移登記，並計劃將停放在和平大苑的車輛連夜轉移。所幸執法單位早已監控其行動，及時阻止了資產轉移計畫。
太子集團主席陳志。（圖／翻攝畫面）
經過台北地檢署林彥均、謝仁豪等檢察官的深入調查，司法機關已凍結該集團龐大資產。查扣物包括和平大苑11戶豪宅及48個車位等18筆不動產（價值約38.1億元）、26輛高級名車（估值4.8億元）以及60個銀行帳戶（餘額2.4億元），總計45.3億元。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
延伸閱讀
網紅謝侑芯暴斃變「國際謀殺案」！警方今逮捕黃明志原因曝光
高雄港區又出人命！驚見無名男屍漂浮
影/桃園恍惚豪車男害命！釀5車撞1慘死「車內藏毒」
其他人也在看
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但圍觀民眾不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 4 小時前
【動畫說時事】 黑金滲台！45億資產被扣 柬埔寨太子集團高層遭偵辦
黑金滲台！45億資產被扣，柬埔寨太子集團高層遭偵辦。柬埔寨太子集團在台涉嫌線上博奕與洗錢，北檢組專案小組展開調查，查扣不動產、豪車及銀行帳戶，總額約45億多元。 檢方昨(11/4)發動47路搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等25人，集團二當家辜淑雯等11人移送北檢複訊。辜女被認為涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪。檢方認為辜女涉案重大，有羈押的事實及必要性，今(11/5)凌晨5時30分向法院聲請羈押禁見。太報 ・ 2 小時前
輝達將落腳北士科 李四川：新壽提解約金約44.7億元 看起來算合理
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，已收到新光人壽提出解約金額約44.7億元，看起來還算合理，希望7日就能簽解約協議書。台北市長蔣萬安表示，目標明年初與輝達簽訂契約，他已指示各局處以最優先的速度、最高的行政力，來處理全球關注的重大投資案。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 2 小時前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 4 小時前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 2 小時前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 3 小時前
立委提案「轉大人ETF」政府每月幫0～10歲童存4000元
民進黨立委郭國文昨天在立法院質詢行政院長卓榮泰時，建議成立國家隊ETF，由政府每個月替0～10歲的孩子投入新台幣4000元，家長也投入4000元， 讓青年滿18歲即擁有第一桶金100萬元。卓榮泰答詢時也正面回應，會將提議納入考量。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
若初選失利將由綠轉白？ 林岱樺親上火線回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，因1日在大崗山舉行3萬人造勢後聲勢看漲，網路有傳言稱，倘若她爭取提名失利恐怕會退出民進黨，外界關注她是否有加入民眾黨的可能性。對此，林岱樺今（5）日駁斥，強調這種言論已經過度，想像太多了。民視 ・ 3 小時前
柬埔寨太子集團在台詐騙洗錢！人資女主管聲押禁見 10員工交保
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單2名台籍女子共25名集團幹部、員工到案。4日移送11人至北檢複訊後，天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲押禁見。其餘被告分別被以3萬至70萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
大到不能倒銀行 維持六家⋯臺銀列第七家「潛在」名單
系統性重要銀行又被稱作「大到不能倒銀行」。金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，有四大面向篩選標準，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等，並每年檢視一次。聯合新聞網 ・ 8 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 10 小時前
籃球》NBA灌籃王之子拿到台灣護照 中文名「陳以傑」曝光
前NBA灌籃王Isaiah Rider Jr.的15歲兒子Isaiah Rider IV，近日傳出已正式取得中華民國護照，中文名字為「陳以傑」。消息由親屬在社群媒體上透露，若未來披上中華隊戰袍，Rider IV將能以本土身分出賽。TSNA ・ 2 小時前
洪申翰：整體評估12歲以下「一孩家庭」可聘請外籍幫傭 未設時間表
政府擬開放外籍家庭幫傭政策，家裡有一名12歲以下小孩就可以聘雇外籍家庭幫傭，並擬以調高就安費「以價制量」，勞動部長洪申翰今天表示，仍在整體評估，沒有時間表。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
500多萬元金條丟苗栗貓裏山公園 獨居老翁：睡在公園忘了帶走
苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，苗栗警方排除與宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖竊案有關，追查確認該批金條是在地一名67歲獨居老翁購買並將老翁從高鐵列車上追回。他向警方表示，怕金條、現金被偷，都是隨身攜帶，昨晚睡在公園，早上離開時忘了將包包帶走。自由時報 ・ 53 分鐘前
麻衣「寶物鑑定」嚇到主持人 跟前夫買對表⋯全球限量20只
麻衣近日帶著家中珍藏到節目鑒價，首次公開父母多年收藏與數件限量藏品，連主持人與鑑定團隊都驚呼她低調的收藏實力。她表示父親長年出差歐洲常帶回寶物，母親也保存不少家族傳承，這次特地從日本帶回多樣壓箱之物交由鑑定，母親更因此笑得合不攏嘴；麻衣笑稱她不敢帶過大或易損的件數，怕弄壞就慘了。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前