柬埔寨太子集團涉在台洗錢 辜姓女主管羈押禁見 4人聲押

美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，4日指揮警調拘提20多名被告，陸續移送複訊。檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院今天凌晨裁定辜女羈押禁見，其餘4人將開庭審理。

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署分案偵辦，指揮法務部調查局台北市調查處及內政部警政署刑事警察局組成專案小組，4日發動偵蒐行動。為防脫產，日前聲請扣押新台幣45億餘元資產獲准。（圖／調查局提供）

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路，搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。

包括王昱棠、辜姓女主管及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等20多名被告，先後被移送北檢複訊。

美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織，檢調發動偵蒐行動，調查局幹員5日下午移送第二波在台重要幹部王昱棠（黃衣）至台北地檢署複訊。（中央社）

檢察官訊問後，認被告王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見。一名被告限制出境、其餘10餘名被告分別以新台幣3萬元至100萬元不等金額交保。

檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，日前向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢察官也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，北院已於10月27日裁定准予扣押。

