柬埔寨太子集團涉在台洗錢 辜姓女主管羈押禁見 4人聲押
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，4日指揮警調拘提20多名被告，陸續移送複訊。檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院今天凌晨裁定辜女羈押禁見，其餘4人將開庭審理。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。
台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路，搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。
包括王昱棠、辜姓女主管及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等20多名被告，先後被移送北檢複訊。
檢察官訊問後，認被告王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見。一名被告限制出境、其餘10餘名被告分別以新台幣3萬元至100萬元不等金額交保。
檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，日前向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。
檢察官也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，北院已於10月27日裁定准予扣押。
