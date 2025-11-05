柬埔寨太子集團涉洗錢 在台幹部移送北檢複訊

（中央社記者劉世怡台北5日電）美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織，檢調蒐證集團涉在台不法洗錢，昨天發動偵蒐行動，檢方今晨將辜姓女主管聲押禁見。調查局幹員下午移送第二波在台重要幹部王昱棠等10餘人。

專案小組指出，台北地檢署4日指揮警調搜索，拘提25名被告，其中11人漏夜移送北檢複訊，其他10餘人包含王昱棠及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等人，因停止夜間訊問，5日下午起陸續移送複訊。

北檢發布新聞稿表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

廣告 廣告

北檢表示，接獲相關訊息後隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。（編輯：林恕暉）1141105