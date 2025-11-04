柬埔寨太子集團涉詐騙洗錢！北檢搜索47處拘提25人 扣押45億資產

太子控股集團跨國詐騙案，美國起訴後公布制裁名單，其中包含3名台灣人與9家登記在台灣的公司。北檢主動分案後，根據美方情資密集蒐證，並於今（4）日指揮警調搜索拘提25名被告以及10名證人到案，全案朝洗錢、賭博、組織等罪偵辦。

上個月美國司法部與財政部聯手破獲太子集團為首的柬埔寨跨國詐騙組織，起訴集團創辦人陳志，他涉嫌從2011年在柬埔寨發展詐騙園區，強迫被害人從事電匯詐騙，並以洗錢方式將資金投入房地產及加密貨幣等行業。

廣告 廣告

美國司法部指出，集團旗下就有數十個子公司遍布全球，同一時間美國財政部也公布146個組織單位，名單中就有3名台灣人以及9間在台公司。

檢察官4號指揮各單位兵分47路展開搜索，針對台灣成員的住處以及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司進行查扣，共拘提共25名被告，並通知10名證人到案說明。

另外經過台北地院核准，檢方已扣押18筆不動產、26輛超跑名車，以及2億多元銀行存款，扣押物總價值高達45億元，全案依涉犯洗錢、意圖營利賭博及違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

檢方扣押資產總額高達45億。圖／台視新聞

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

喊中獎要回饋！民眾「給雙證件影本領1千」 警：疑詐團蒐集個資

普發1萬還沒下來！男遭假警「1招」詐騙 戶頭慘被清空

普發1萬當餌！民眾寄出3本存摺、提款卡 遭馬籍車手盜領51萬