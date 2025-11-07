柬埔寨太子集團跨國詐騙 4名台籍幹部羈押禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署根據美國財政部海外資產控制辦公室將柬埔寨太子詐騙集團在我國境內所設的9 家公司及3名國人列入制裁名單資訊，4日指揮警調搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所等共47處所，並拘提在台主要幹部等25人、通知證人10人到案說明，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠獲准。可抗告。

美國聯邦檢察官於10月8日對柬埔寨太子集團跨國詐騙集團陳志等人提起公訴，美國美國財政部海外資產控制辦公室也在10月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人黃婕（HUANG， Chieh）、35歲的施亭宇（SHIH， Ting-yu），以及王蕾絢（WANG， Michelle Reishane）列入制裁名單，北檢分案偵辦太子集團在台涉洗錢、賭博、組織犯罪、詐欺等罪嫌。

專案人員為防止案關犯罪嫌疑人脫產，台北市調查處此前已彙整資料由檢方向台北地方法院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，北院裁定准予扣押在案。

檢察官偵訊後，負責招攬工程師的人資長辜淑雯經拘提訊問，檢方先向法院聲請羈押禁見獲准；天旭負責人王昱棠、案發後負責賣出過戶總價逾8.5億超跑豪車的天旭董事長特助李守禮、負責將車駛離和平大苑的邱子恩，檢察官也向法院聲請羈押禁見獲准。

