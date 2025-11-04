柬埔寨太子集團陳志消失中！港警凍百億資產

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 美國財政部與英國政府聯手對柬埔寨跨國犯罪集團太子集團實施大規模制裁，擴及包括創辦人陳志在內的146個實體和個人，亞洲多國包含台灣在內，也有太子集團登記的公司和銀行金流，今日傳出北檢發動47路搜索拘提25人到案，而在香港方面，港媒也揭露港警調查狀況，已凍結與太子集團陳志有關的27.5億港元(約新台幣109億元)資產。

香港凍結太子集團資產

根據香港01報導，香港警方正調查一個遭質疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結其27.5億港元(約新台幣109億元)資產，包括個人和公司擁有的現金、股票及基金等，可能是犯罪所得。有消息指出，該集團就是柬埔寨涉及跨國犯罪的太子集團及陳志。

報導提到，香港警方近日根據多方的情報及資料搜集後，針對涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查。深入分析與集團有關的多間公司以及相關銀行帳戶的資金流向後，發現該集團涉嫌觸犯洗錢罪行，但目前暫未有人被捕。

太子集團跨國詐騙洗錢案件 星、韓、台處理狀況

根據海峽時報報導，新加坡警方指出，已凍結並沒收與柬埔寨太子集團主席陳志相關的資產，行動於10月30日展開，調查人員鎖定多項與陳志及太子集團有關的資產，包括6處物業、銀行與證券帳戶、現金、一艘遊艇、11輛高級車輛及多支昂貴名酒等，總價值超過1.5億新加坡幣，相關資產目前均被正式扣押，等待進一步司法程序。

另據韓媒每日經濟報導，釜山中部警察署於10月30日表示，以違反特定經濟犯罪加重處罰等相關法律的嫌疑，逮捕了幫助柬埔寨太子集團詐騙組織洗錢的12名共犯，包含總負責人A某 (40多歲) 和中介人B某 (30多歲) 等8人，並以涉嫌幫助詐騙的罪名移交了4人。

警方查獲到這些涉案共犯自去年3月開始3個月內頻繁往返於柬埔寨和韓國，並提供冒名存摺和虛擬貨幣帳戶，從84名受害者中騙取約76億韓元的金額；報導提到，這些被逮的嫌疑人對警方宣稱，他們是被帶到犯罪園區參與詐騙，自己也是被犯罪組織欺騙的受害者，但警方在查扣到的手機中發現關於「向警察陳述用的劇本」，拆穿被捕者的謊言，認為嫌疑人已做好應對被抓的陳述供詞。

在台灣方面，針對太子集團跨國詐騙洗錢案件，台北地檢署10月15日分案，指揮刑事警察局、調查局台北市調處偵辦，經多次專案會議後，專案小組在今日搜索47處，包括集團其中一間天旭公司所在的101大樓。

北檢表示，檢警調持法院核發的搜索票，兵分47路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

