柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」

柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐欺洗錢，台北地檢署展開偵辦，發現柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展「台灣太子」，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，檢警調組專案小組昨天（11／4）發動47路大規模搜索，拘提操盤手王昱棠在內的23人，不過其中1人成為媒體「嬌點」，她就是豪乳特助劉純妤，學經歷也曝光。

近日王昱棠等多名被告陸續移送北檢複訊，一名豪乳女特助引發現場媒體騷動，她是陳志陸籍親信李添在台特別聘請的特助，協助李添處理在台事務。劉純妤昨晚走出北檢偵訊室後，露出一抹燦笑，更讓人眼睛亮起來的是，劉純妤一身低胸內搭灰色上衣，搭配寬鬆格紋襯衫，讓豪乳露出北半球，讓現場攝影記者紛紛不自覺猛按快門。

柬甫寨太子集團核心份子李添在台灣的貼身秘書劉純妤，15萬元交保。呂志明攝

豪乳特助的學經歷也陸續曝光，根據《鏡週刊》報導，劉純妤個人資料顯示，她2016年自紐西蘭奧克蘭立功大學畢業後，先待在紐西蘭工作一段時間，之後轉職至卡達航空擔任空服員。不確定是否在擔任空服員期間認識了太子集團的人，不過劉純妤2018年就來到太子集團博弈公司當特助，直到2023年才離職。

《鏡週刊》報導，劉純妤在簡介中自述，她在天旭公司的工作內容包括：直接向執行長（CEO）匯報，處理各類行政與專案事項、代表 CEO 撰寫審閱並發送各項溝通文件、管理與採購奢侈品，例如年份烈酒、葡萄酒與藝術品等。

