柬埔寨太子集團2台女列美國制裁名單 北檢拘提到案訊後50萬交保

記者楊佩琪／台北報導

被美國官方列制裁名單的太子集團成員黃婕，北檢複訊後50萬元交保。（圖／記者楊佩琪攝）

詐騙觸角遍及全球的柬埔寨太子集團，在台灣友邦帛琉也有洗錢據點，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）日前將2名台籍女子施亭宇、黃婕、王蕾絢列入制裁名單，3人涉嫌協助集團在帛琉透過置產等方式洗錢及從事不法活動。台檢警調4日將施、黃2女拘提到案，5日移送北檢複訊後，皆50萬元交保。

被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇，也是複訊後50萬元交保。（圖／記者楊佩琪攝）

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）日前將柬埔寨太子集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單，引發輿論熱議。3名台籍人士分別是31歲的黃婕、35歲的施亭宇，以及31歲的王蕾絢。

根據美國司法部追查，柬埔寨太子集團犯罪觸角遍及全球，其中包含帛琉，由施亭宇、黃婕、王蕾絢與當地「中間人」負責在當地置產，包括租下一座小島開設渡假中心，實為洗錢據點。美國OFAC辦公室公布針對該集團的制裁名單，其中就包含施亭宇等3人。

台北地檢署針對該集團在台涉詐騙洗錢、非法經營線上博弈案4日發動大規模搜索，並拘提25人，除了王女早在制裁名單公布時就不在台灣，施、黃2人皆被拘提到案。是否還有涉及其他洗錢犯行及是否還有其他共犯，都待檢警調持續追查。

