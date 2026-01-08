柬埔寨宣布逮捕太子集團創始人陳志並引渡中國

金邊方面7日宣布，中國出生、遭美國以詐欺和洗錢罪名起訴的商業大亨陳志，已在柬埔寨遭到逮捕並引渡回中國。陳志被控在柬埔寨經營金額達數十億美元的網路詐騙網絡。

根據美國檢方的說法，陳志涉嫌在柬埔寨各地經營強迫勞動園區，將走私販運來的勞工關押在類似監獄的設施中，這些設施四周環繞著高牆和鐵絲網。

自從美國去年10月的起訴以及華府和倫敦實施制裁以來，歐洲、美國和亞洲當局已針對陳志的公司「太子集團控股」(Prince Holding Group)展開了一系列資產沒收行動。

根據美國司法部，陳志創立的太子集團是一家跨國企業集團，當局稱其是「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」的掩護公司。

柬埔寨內政部7日在一份聲明中表示，當局「已經逮捕了3名中國公民：陳志、徐繼良(Xu Ji Liang，音譯)和邵繼輝(Shao Ji Hui，音譯)，並引渡(他們)到中華人民共和國」。

聲明表示，這次行動是於6日進行，「在打擊跨國犯罪合作框架內」，且是應中國當局的要求，「經過數月的聯合調查合作」後展開。

柬埔寨內政部補充表示，陳志的柬埔寨國籍已於去年12月「被皇家法令(Royal Decree)撤銷」。

中國當局7日夜間並未立即就陳志的逮捕和引渡發表評論。

美國司法部7日也拒絕置評。(編輯:王志心)

