柬埔寨宣布逮捕陳志後 已對太子銀行展開清算程序
柬埔寨當局週三（1/7）宣布，已逮捕涉嫌國際詐騙的太子集團首腦陳志，並已將他遣返中國接受調查。柬埔寨國家銀行今天（1/8）宣布，已正式對太子銀行展開清算程序。
《柬中時報》報導，柬埔寨國家銀行公告指出，已指定Morisonkak MKA會計公司爲太子銀行清算人。自公告發布之日起，該公司將全面接管並管理太子銀行的所有營運及資産。
報導稱，太子銀行已暫停提供任何新增銀行服務，包括吸收新存款及發放新貸款等。
柬埔寨國家銀行強調，在太子銀行已開戶並存款的客戶，仍可按規定正常取款；已辦理貸款的客戶，仍須繼續履行還款義務，按期還款。
柬埔寨內政部週三晚間通報，已應中方請求逮捕太子集團創始人陳志及兩名中國公民徐季良（譯音，Xu Ji Liang）、邵繼輝（譯章，Shao Ji Hui），並將三人移交中國，且已於2025年12月被正式剝奪陳志的柬埔寨國籍。
陳志出生於中國福建，早年在福州開遊戲公司，2009年赴柬埔寨經商，從「太子酒店」發跡，擴展為「太子集團」，橫跨娛樂、金融，甚至航空業，並成為長年把持柬埔寨政壇的洪森（Hun Sen）及其子洪馬內（Hun Manet）的顧問。
美國司法部去年10月起訴陳志，中國始終對此沉默，但身為中國「鐵桿朋友」的柬埔寨當局卻將陳志遣送柬埔寨。專家指出，此舉顯然是為了避免陳志落入美國的司法管轄。
