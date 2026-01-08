柬埔寨將涉嫌詐騙主謀陳志引渡至中國

[Prince Group/Getty images]

柬埔寨表示，已將一名涉嫌策劃大規模加密貨幣詐騙的億萬富翁商人引渡至中國。該詐騙案涉嫌將受害者誘騙至強迫勞動營，並在全球範圍內進行詐騙。

陳志是於1月6日被捕的三名中國公民之一，這次逮捕是柬埔寨在經過數月的跨國犯罪聯合調查後進行的。

美國在去年10月指控這名37歲、出生於中國東南部的男子，從柬埔寨運營網路詐騙，竊取了數十億美元的加密貨幣。

美國財政部查封了約140億美元（約104億英鎊）的比特幣，並稱這些比特幣屬於陳志。英國也制裁了他的全球商業帝國——太子集團（Prince Group）。

美國檢察官表示，這是歷史上最大規模的金融打擊行動之一，也是迄今為止最大一起比特幣查扣案。

BBC曾就此事聯繫太子集團請求置評。該集團過去否認與詐騙有任何關聯。其網站稱，集團業務包括房地產開發、金融及消費服務。

陳志自從在去年10月因詐欺和洗錢罪名被美國起訴後，行蹤一直不明。

但週三，柬埔寨當局表示，他們「逮捕了三名中國公民，即陳志、徐繼良（Xu Ji Liang，音譯）和邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯），並將他們引渡至中華人民共和國」。內政部聲明未透露陳志被捕地點。

聲明還指，上月皇家法令已撤銷他的柬埔寨國籍。這位神秘的富豪曾於2014年放棄中國國籍，成為柬埔寨公民。

聯合國估計，數十萬人被販運至東南亞，其中許多人被誘騙到柬埔寨，原本承諾合法工作，卻被迫從事網路詐騙。

這些人被強制拘禁在詐騙園區，並在威脅懲罰或酷刑下，欺騙陌生人。許多受害者是中國人，詐騙目標也主要集中在中國。

詐騙中心在東南亞迅速擴散——上圖顯示，去年二月從緬甸園區獲救的人抵達泰國 [EPA]

中國當局至少從2020年起就一直在秘密調查太子集團。該公司在多起案件中被指控從事網路詐騙活動。

北京市公安局成立專案組調查太子集團，並將其描述為「一家總部位於柬埔寨的大型跨國網路賭博集團」。

美國當局指控陳志將太子集團（Prince Group）打造成亞洲最大跨國犯罪組織之一 [AFP via Getty Images]

多年來，柬埔寨統治精英與陳志關係密切。自美國和英國制裁太子集團以來，柬埔寨政府鮮少發表評論，只是敦促美英當局確保其指控有充分證據。

據一些估計，詐騙業務可能占柬埔寨整體經濟的約一半。

「我認為，陳志的業務規模之大，確實讓他與眾不同。」曾調查陳志的記者傑克·亞達莫維奇·戴維斯（Jack Adamovic Davies）去年這樣告訴BBC。

他表示，考慮到太子集團如今面臨的嚴重刑事指控，令人震驚的是它能夠建立「全球足跡」而未引起警覺。

*BBC駐東南亞特派記者喬納森·赫德（Jonathan Head）補充報導