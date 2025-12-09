柬埔寨展開報復行動 泰柬衝突平民傷亡增

柬埔寨前領導人洪森(Hun Sen)今天(9日)表示，柬埔寨已對與泰國再次爆發的邊境衝突進行了報復。此前，金邊方面指責泰國軍隊夜間砲擊柬國陣地，造成7名平民和一名泰國士兵身亡。

柬埔寨國防部在臉書(Facebook)發文表示，泰國軍方在午夜過後對柬埔寨邊境省分班提米安夏省(Banteay Meanchey)進行砲擊，導致2名行經國道56號的平民身亡。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)稍晚向記者表示，泰國今天早上的攻擊，已造成7名平民喪命，並有20人受傷。

廣告 廣告

該部在另一份聲明中表示，泰軍在今天凌晨約5時左右在邊境地區恢復了襲擊，其中包括一些擁有數百年歷史的寺廟，例如世界文化遺址普里維希神廟(Preah Vihear temple)。

今年7月時，這兩個東南亞國家之間曾爆發為期5天的衝突，造成數十人喪命，雙方共約30萬人流離失所，之後雙方達成停火協議。

兩國都互相指責對方挑起新一輪衝突。泰國8日對鄰國發動空襲，並動用了坦克。

柬埔寨影響力巨大的前領導人洪森今天表示，柬國對泰國進行了報復打擊，此前金邊連兩天否認開火還擊。

這位參議院議長兼前總理在臉書發文表示：「為了遵守停火協議並爭取時間將民眾疏散至安全地帶，我們耐心等待了超過24小時。昨天傍晚我們展開報復，夜間和今早進行了更多(回應)。」

他補充說：「現在我們再次戰鬥，以保衛自己。」

官員表示，自7日爆發新一輪衝突以來，已有成千上萬民眾從邊境地區撤離。(編輯：陳士廉)