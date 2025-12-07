柬埔寨抓23國4851詐騙犯！台灣也在內
柬埔寨全面清剿境內電信詐騙犯罪，柬國家打擊網路詐騙委員會今（7）日公布，自6月27日展開全國專案行動以來，已累計逮捕4851名涉案嫌疑人，涉案者來自多達23個國家與地區，包含東南亞多個國家，還有非洲多個國家和俄羅斯、蒙古等國。
根據《柬中時報》報導，這4851人分別來自中國、越南、印尼、印度、台灣、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾、馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國、喀麥隆、奈及利亞、烏干達、獅子山共和國、蒙古、俄羅斯、斯里蘭卡、阿爾及利亞、新加坡等23國。柬埔寨專案警隊同步在金邊、干拉省、哈努克省、貢布省偵辦科技詐騙案，已經有77名嫌犯被移送法辦。
柬埔寨總理洪馬內於7月14日正式啟動全國「清剿網路詐騙」行動，他下達9項指令要求各省的省長、警察局長全力執行，他也強硬警告，打擊詐騙不力、執法鬆散的官員將遭撤職問責。
柬埔寨國務部長兼打詐委員會秘書長蔡西納烈同樣強調，柬埔寨政府絕不容許任何犯罪集團利用柬國領土作為詐騙基地，也不會縱容外國人參與非法活動，在這次掃蕩之後，專案警隊後續還是會繼續擴大掃蕩並持續偵辦，務求讓跨國詐欺網路從柬埔寨連根拔起。
