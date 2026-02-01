柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，有5名台灣人，刑事局已透過管道查證。記者李奕昕／攝影

根據柬中時報報導，柬埔寨警方昨掃蕩柴楨省巴域市一處詐騙園區，查獲逾2000人，多為大陸籍，有5名台灣人，這是柬國近期最大規模打擊詐騙行動。刑事局已由兼轄柬國事務的駐越南胡志明市聯絡官，透過管道查證身分。

報導指出，柬埔寨警方昨上午在柴楨省巴域市一處詐騙園區行動，查獲外國人士逾2000人，包括大陸1792人、台灣5人、越南177人、緬甸179人、尼泊爾30人、馬來西亞1人、寮國2人、印度36人、墨西哥1人，其中女性78人。

據報導，該詐騙園區以賭場名義運作，有22棟建物，長期被用於從事詐騙，這是柬埔寨近期全國掃蕩詐騙以來最大規模行動，也同步對西哈努克省等地掃蕩；今年1月中旬起，柬國政府加強打擊詐騙，許多園區自行解散，大批人員陸續離開，柬國執法部門將持續掃蕩，嚴厲打擊詐騙及相關跨國犯罪。

