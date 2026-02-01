柬埔寨掃蕩詐騙園區逮捕逾2千外國人 含5名台灣人

（中央社金邊1日綜合外電報導）柬中時報報導，柬埔寨警方在柴楨省巴維市（Bavet）一處電信詐騙園區展開大規模執法行動，共逮捕涉案外國人約2044人，其中有5名台灣人。

根據柬中時報，被捕的2044名涉案外籍人士中，以中國籍人數最多，另包括越南、緬甸、印度、尼泊爾等多國人士，其中有5名台灣人。

這是柬埔寨近期在全國展開清剿電信網路詐騙以來，規模最大的執法行動。據悉，該電信詐騙園區以賭場為名運作，園區內共設有22棟建築，長期被用於從事電信詐騙等非法活動。

除柴楨省（Svay Rieng）以外，柬埔寨施西亞努省 （Sihanoukville，又稱西哈努克省）等多個地區也同步展開針對電信詐騙的執法行動。

自今年1月中旬起，柬埔寨政府持續加強針對電信詐騙犯罪的打擊。在高壓執法下，許多電信詐騙園區已自行解散，大量相關從事電信詐騙的人員已陸續離開園區。

柬中時報獲悉，柬埔寨執法部門近期將繼續在全國展開大規模掃蕩行動，嚴厲打擊電信詐騙及相關跨國犯罪活動。（編輯：陳正健）1150201