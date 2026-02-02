柬埔寨掃蕩詐騙園區逮捕2千人 其中5人為台灣人

警方百米衝刺攔下貨車駕駛，從共犯一路抓，向上查到幕後首腦。

落網的陳姓男子經警方調查，從陸軍特指部退役後涉嫌誘騙堂弟，把人賣到泰緬邊境做詐騙，但並非所有案例都是被騙到國外。

多人趴在地上，被柬埔寨警方控制，根據外媒報導，柬國展開大規模掃詐，這一回在柴楨省查緝柬越邊境的詐騙園區，逮捕超過2000名外國人，其中包含台灣人。

全球反詐騙組織GASO發言人Simon表示，「大家可能對柴楨省不熟悉，那可能有聽過『木牌』，那其實他就是在木牌的附近。其實在去（2025）年包含到我們說陳志的事件之後，其實柬埔寨政府對於這一次的電詐，其實是做的比較嚴厲的一個打擊。」

這處詐騙園區設有22棟建築，被控以賭場掩護從事電信詐欺，而被捕的外籍人士，中國籍佔了1700多人最多，台灣則有5人。儘管刑事局回應，我駐外機構已洽詢柬埔寨警方，身分尚在查證，但以過去經驗分析，涉案國人將來遭送往中國的可能性高。

銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立指出，「因為政治的問題，中國就把打擊犯罪放到第2順位，甚至第3順位，所以他就不願意跟我們溝通。所以很多我們訊息過去，就會已讀不回的這個情形，有時候都問不出被遣送關到什麼地方去。」

兩岸的關係冷凍，要是台籍嫌犯被送中，有學者認為，我方較難掌握國人在中國的相關近況，一旦人在對岸服刑，未來刑期出獄後，也可能再發生日前中方突然遣返把人丟包金門的狀況。