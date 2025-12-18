柬埔寨控泰國轟炸邊境賭場城鎮 中國東協尋求調停衝突落幕

柬埔寨表示，泰國軍方今天(13日)轟炸位於邊境的賭場城鎮巴比(Poipet)。在外國勢力施壓這兩個東南亞鄰國停止升高邊境衝突之際，這座柬國西北邊陲城鎮成為最新攻擊目標。

柬埔寨國防部發表聲明指出，泰國軍方於當地時間今天上午約11時，在班提米安夏省(Banteay Meanchey Province)巴比市區一帶「投下2枚炸彈」。

泰國方面尚未證實對巴比鎮發動空襲。巴比鎮是繁忙的賭場聚集地，深受泰國賭客歡迎。

廣告 廣告

泰國與柬埔寨本月再度爆發戰事，已在泰國造成至少21人死亡，柬埔寨則至少有17人喪生，並有約80萬人被迫流離失所。

這場衝突源於雙方對長達800公里、可追溯至殖民時期劃界的邊界爭議，以及零星分布在邊境地帶古老寺廟遺跡的糾葛。雙方都指控對方挑起新一輪戰鬥，並指責對方攻擊平民。

泰國16日表示，在柬埔寨關閉與鄰國的陸路邊境後，仍有約5,000至6,000名泰國公民受困於巴比鎮。

柬埔寨內政部則稱，關閉邊境是為了在持續交戰情況下，降低平民風險的「必要措施」，並補充指出，飛機仍是民眾離境的選項之一。

根據柬國內政部本周稍早表示，至少有4間位於該國的賭場在泰國的攻擊中受損。

穿梭外交調停

在此之前，柬埔寨與泰國於7月爆發為期5天的戰鬥，造成數十人死亡，隨後兩國在美國、中國與馬來西亞斡旋下達成停火，但幾個月後即告破裂。

美國總統川普(Donald Trump)今年多次介入這場長期衝突，他上週聲稱，兩國已同意新的停火協議。不過，曼谷否認已達成任何停火共識。與此同時，自本月初泰柬邊境衝突引爆新一輪戰事以來，砲擊、坦克、無人機與戰機交火幾乎天天持續。

中國表示，已在今天派遣亞洲事務特使前往柬埔寨與泰國，展開「穿梭外交」，以彌合分歧並「重建和平」。中國外交部17日深夜發表聲明指出，北京正「透過自身方式，積極推動局勢降溫」。

東南亞國家國協(ASEAN)外長預計22日在馬來西亞召開緊急會議，尋求以外交方式解決這場衝突。