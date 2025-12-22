柬埔寨控泰軍施放毒氣、F16投擲炸彈！東協外長急會商終止衝突

編譯林浩博／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境22日早晨爆發新一輪交火，柬方指控泰軍出動F16戰機投擲炸彈，並對村莊施放毒氣。同一天東協（ASEAN）外長齊聚馬來西亞，商討為兩國的衝突找出解方。

在柬埔寨邊境，彈痕累累的車窗。（圖／翻攝自X平台 @MayWongST）

施放毒氣的指控

美國總統川普與馬來西亞所斡旋的7月停火協議，已經破裂，東協各國外長會商要如何將之恢復。但奈何開會的幾小時前，泰柬邊境再駁火，恐怕不利尋求和平的外交努力。這場自8日重新點燃的衝突，釀成至少40人死亡、近百萬人流離失所。

柬埔寨軍方指控，泰國出動了F16戰機朝柬國邊境省分班迭棉吉（Banteay Meanchay）投下了四枚炸彈，並向當地的百占村（Prey Chan）發射「有毒氣體」（toxic gas）。柬埔寨官媒引述軍方說法，強調柬軍密切監控情況，「勇敢且堅毅地對抗侵略者，恪守保衛柬埔寨領土完整的責任」。

社群平台所流傳的影像顯示，平民擠在一起躲避轟炸，當中可聽見孩童被嚇到哭泣。據柬埔寨說法，泰軍也對馬德望省（Battambang）開轟，造成至少1名平民受傷。泰國第三電視台則報導，22四早晨該國的沙繳府發生交火，柬軍動用「重型武器」，縱火燒毀房屋。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）堅持，泰國從未是侵略者。他21日告訴媒體，泰軍已解放所有先前被柬埔寨佔領的區域。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的辦公室表示，截至21日晚間，柬埔寨這側約52萬2000人被疏散。泰國這側官方報告約40萬人被撤離。

東協外長會商和平

馬來西亞首都吉隆坡的東協外長會議，泰、柬兩國外長都出席，這也是兩人戰火重起以來的首度會面。據馬來西亞說法，這場由大馬外長哈山（Mohamad Hasan）主持的會議，旨在討論東協可採取哪些步驟，降低泰柬雙邊緊張、結束衝突。

東協的小組在會上報告了美方所提供的衛星資料，以及戰場觀察。大馬總理安華（Minister Anwar Ibrahim）先前稱，他期待泰、柬兩國能藉會議說開，解決分歧，達成長久而公正的解決方案。安華上週表示，泰國總理阿努廷與柬埔寨總理洪馬內，都「渴望盡快達成友好的解決方案」。

美國國務院於21日呼籲雙方「終止敵對行為、將重型武器撤出，停止埋放地雷，並徹底實施《吉隆坡和平協議》」，美方還歡迎東協領袖一同支持泰柬停火。

除了東協以外，美、中兩國也都各自透過外交斡旋，試圖終止戰爭，但都未果。泰、柬兩國仍持續指控對方違反了7月和10月的停火協議。

