柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一中國人受傷

（中央社金邊22日綜合外電報導）柬埔寨與鄰國泰國爆發致命邊境衝突，柬埔寨內政部表示，今天有一名中國人因泰軍發射砲彈到柬埔寨境內而受傷。

法新社報導，柬埔寨內政部發布聲明指出，泰國部隊將砲彈射進柬埔寨邊境馬德望省（Battambang）的「平民區」，導致「一戶民宅全毀，並有一名中國籍人士受傷」。

柬埔寨內政部還說，泰軍朝柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）的「平民區」開火，造成財產損失，遇襲區域「住有柬埔寨人民與外籍居民」。

泰柬兩國本月再度爆發邊境衝突，根據官員說法，雙方動用戰車、無人機及大砲，至少造成泰方23人、柬方20人罹難。

泰柬邊境衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，今天已與中國特使鄧錫軍會面，討論泰柬邊境衝突。

阿努廷在曼谷受訪時表示：「中國作為中立國家，不希望在本區域看到衝突。」

「（鄧錫軍）不是來要求我們同意什麼事。他表達中國的意向，他們希望看到和平，而泰國對我方提出的和平必要條件抱持堅定的立場。」

中國外交部發言人林劍則表示，北京期盼泰柬雙方能盡快停火。

林劍今天在記者會上表示：「作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方真誠希望柬泰雙方從維護兩國邊境和平穩定和兩國人民的根本利益出發，盡快停火止戰，重建和平。」（編譯：楊昭彥）1141222