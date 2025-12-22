柬埔寨控泰軍F-16空襲與施放毒氣 東協促雙邊24日重啟邊界對話

泰國與柬埔寨互控違反停火協議，邊境地區氣氛緊繃，軍事部署持續升級。（圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨邊境衝突22日清晨再度爆發雙方交火，柬埔寨官方指控泰軍出動F‑16戰機投擲炸彈，並在部分村落施放「有毒氣體」（toxic gas）。同日，東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）外長在馬來西亞首都吉隆坡緊急會商，希望為雙邊衝突尋求降溫與停火路徑。會後，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）宣布，兩國軍方代表已同意於12月24日舉行會議，討論停火可能性與相關監督機制。

泰國與柬埔寨邊境本月再度爆發武裝衝突，造成大量平民撤離家園。（圖／翻攝自X，@jacobincambodia）

根據《半島電視台》等外媒報導，這輪泰柬邊界衝突自本月8日重燃以來，已造成至少40人死亡、數十萬平民撤離家園。柬埔寨邊境省分班迭棉吉（Banteay Meanchey）及馬德望省（Battambang）均傳出戰火痕跡。

邊境衝突造成嚴重人道危機，數十萬居民被迫撤離至安全區域。（圖／達志／美聯社）

柬方軍方指稱泰軍不僅空襲炸彈，更向百占村（Prey Chan）一帶發射所謂「毒氣」，導致居民恐慌並四散避難。從社群平台流傳的影片可見，平民聚集躲避轟炸，兒童哭泣聲不時傳出。泰方官方則透過媒體回應，指22日於靠近沙繳府（Sa Kaeo）一帶確有交火，但稱柬軍使用「重型武器」並放火焚燒民宅，否認侵略指控。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）21日曾表示，泰方軍隊已經收復先前遭柬埔寨佔據的區域，並強調泰國並非侵略方。

衝突也造成大規模人口遷徙。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）辦公室指出，截至21日晚，約52萬2000名柬國民眾已被撤離至較安全地區；泰國官方則報告約40萬名泰國居民因戰事被迫撤離。就在泰柬邊境爆發激烈交火，東南亞國家協會（ASEAN）22日在馬來西亞召開緊急外長會議，聚焦協助化解泰柬衝突。

東協外長於吉隆坡召開會議，商討如何化解泰柬邊境戰事升溫。柬泰兩國外長都出席，這也是兩人戰火重起以來的首度會面。（圖／達志／美聯社）

根據《泰國公共電視台（Thai PBS）與《曼谷郵報》報導，此次東協外長會議由馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）主持，與會代表並未發布正式聲明，但多位外交官表示，各國一致希望藉由對話與合作，降低地區安全風險並尋求和平出路。馬來西亞總理安華也曾表示，期盼雙邊能透過東協平台恢復溝通，落實具體停火機制。

泰國外長希哈薩在會後表示，是否實施停火仍由軍方依情勢評估，並以「維護主權、安全與國家利益」為依據。他也指出，兩國已同意於24日召開「一般邊境委員會」（General Border Committee, GBC）會議，商討實施停火、監督與聯絡機制等細節。目前柬埔寨官方尚未對24日會談作出正式回應，但外界普遍期待此次會談能為緊張局勢帶來轉圜空間。隨著美國、中國與東協共同呼籲停止敵對行動，國際社會亦高度關注泰柬邊境情勢走向。

