柬埔寨數萬人和平示威！ 美國卿：盼泰柬最快周一停火

泰柬邊境最新衝突，來到第十三天，美國國務卿盧比歐記者會表示，最快周一或周二，實現停火目標。而隨著槍砲聲未歇，兩國邊境居民生活陷入停擺，上千所學校被迫關門，數萬家庭持續待在收容所。至於柬埔寨首都金邊，好幾萬民眾上街示威，要求和平，不要戰爭。

泰柬邊境持續傳槍砲聲，大批居民仍留收容所。（圖／達志影像美聯社）

柬埔寨首都金邊近日聚集了數萬名民眾，他們高舉國旗、手持各種語言的標語走上街頭，希望向國際社會表達柬埔寨人民不要戰爭、只要和平的心聲。這次示威活動是今年以來當地第三次大規模的和平集會，參與民眾情緒高漲。

一位參與示威的民眾表示，他和其他示威者一樣，迫切需要和平。另一位民眾強調，他參加遊行就是為了要求和平，希望國家能夠恢復安寧。這些聲音反映了柬埔寨民眾對當前局勢的憂慮與期盼。

泰國和柬埔寨之間的最新一輪衝突已經持續到第13天，兩國邊境居民的生計受到嚴重衝擊。不僅成人生活受影響，當地兒童的教育也直接陷入停擺。在泰國邊境，一名兒童告訴記者，她在家中能聽到非常大聲的槍聲，而且最近幾天無法上學，學校要等衝突結束後才會重新開門。當被問到是否想念同學時，這名孩童回應說非常想念他們。

據了解，泰柬邊境約有1000所學校暫時關閉，數萬家庭只能無奈撤離到收容所。這場衝突已造成數十人傷亡，邊境地區仍不時傳出轟炸聲，所有人都在關注這場衝突何時才會結束。

美國國務卿盧比歐表示，就柬埔寨和泰國而言，雙方確實曾有停戰，但現在又重新開始衝突。他強調美方正在努力推動各方回歸協議，並謹慎樂觀地認為可能在下週一或週二實現停火目標。盧比歐表示美方對此充滿希望，但實際情況能否如他所說在下週初有所進展，仍有待觀察。

