柬埔寨日興國際等三校參訪世紀綠能工商 新南向政策辦學桃園拔頭籌

柬埔寨的日興國際學校以及另兩所職業學校來到桃園的世紀綠能工商參訪，董事長黃世瑛大為讚嘆，認為來台灣念書除了能提升自己，更是提升國力的最佳途徑。圖：李春台攝

因應政府新南向政策，僑委會推動「產學攜手合作僑生專班」提供「3年技術型高中+4年科技大學」連貫完整之教育體制。這項政策最近也得到東南亞國家的熱烈迴響。11月6日來自柬埔寨的日興國際學校以及另兩所職業學校來到桃園的世紀綠能工商參訪，校長陳崑玉帶他們參觀學校機械科、資訊科以及餐飲科等多項辦學成績以及實際操作，讓日興國際學校董事長黃世瑛大為讚嘆，認為來台灣念書除了能提升自己，更是提升國力的最佳途徑。

陳崑玉指出，日興國際學校在柬埔寨當地是專門教授華語的學校，因為之前有推薦學生過來世紀綠能就讀，學生回國之後的表現讓師長大為驚艷，因此去年董事長黃世瑛與校長到台灣探望他們的孩子時與陳崑玉接觸，雙方都認為彼此是認真辦學的學校，因此希望進一步合作，擴大柬埔寨學子來台就讀的計畫，同時雙方也跟僑委會申請「僑務委員會產學攜手合作僑生專班學校與海外僑華校締結夥伴學校計畫」，希望未來能夠更實質的進行交流及互動。

黃世瑛親眼目睹學生們的手作能力後大為讚嘆，她說，這次最讓她驚訝的是台灣學生的「技術課」。圖：李春台攝

陳崑玉表示，為了讓遠道而來的學校了解世紀綠能工商，因此也安排他們參觀了學校的幕後推手－世紀集團，讓日興國際學校的師生們都能夠了解，一個強有力的企業做為教育辦學的幕後推手，才能讓學子們安心讀書，不必擔憂未來的出路。陳崑玉同時強調，因為是配合僑委會的「三加四專案」(僑生來台就讀計畫)，所以學校也想讓他們了解，三年讀完之後去的大學，大概什麼樣子？什麼特色？因此這幾天的行程也安排他們去參觀後續可能就讀的大學。

陳崑玉指出，「世紀綠能工商」是目前台灣高中裡頭唯一一所，同時也是第一所用企業冠名的學校。這個作法凸顯了企業支持辦學的決心，同時把企業的名字放上去，也能夠讓所有人了解到學校辦學的方向目標以及未來的發展性。除此之外，企業最重視的實做能力，學生到底有沒有辦法去實作？做不做得出來？是未來能否跟產業對接，直接進入職場就業的最大後盾。陳崑玉強調，目前學校機械科學生的未來，當然就是進入集團工作；汽車科目前是跟桃園捷運公司產學合作，到了高三的時候可以選擇去桃捷進行整年、有薪的實習。陳崑玉驕傲地說，目前放眼全國，桃捷目前也只有跟「世紀綠能工商」進行產學合作，世紀綠能的優勢可見一斑。

陳崑玉向參訪團成員介紹學生利用電腦進行工程圖的繪製過程。圖：李春台攝

陳崑玉說，除了機械科和汽車科外，世紀綠能的幼兒保育科，也跟桃園的偵娣文教事業合作，學生可以選擇跟他們簽約，簽約後3年讀書期間，除了學費是政府補助，本來就不用自己出，其他的雜費，包含書籍費、服裝費、實習材料費以及保險費等等，完全由偵娣文教事業全額包辦，學生畢業後就可以直接到偵娣文教事業所屬的幼兒園任職，相當有保障。除了上述的費用由合作的偵娣文教事業負責之外，每個月還有3000元的零用金，陳崑玉解釋，這個零用金只付10個月，因為7月8月，偵娣文教事業希望學生去實習，實習期間薪水更高。

這次帶團來到桃園參訪的日興國際學校董事長黃世瑛，親眼目睹學生們的手作能力後大為讚嘆，她說，這次最讓她驚訝的是台灣學生的「技術課」，她看到學生們個個都實際去操作器械儀器，每個人的實作能力都很強。黃世瑛說，柬埔寨的學生也有職業課程，但實作的課程和台灣比遠遠不足，也因此她看見台灣學生每個人都擁有精湛的技術，對於目前急需技術人力的柬埔寨來說，無疑就像是一劑工業升級的「特效藥」。

黃世瑛強調，柬埔寨當地的工人一般很難有機會得到相關的技術訓練，如果遇到較高階的技術性工作，只能尋求外國技師的幫助，因此這次來桃園看到世紀綠能對學生技術操作的訓練，很渴望台灣這邊的技術等級，因為學到了台灣的技術，薪水可以立刻得到提升，對於整個國家的工業技術水準也能有很重大的幫助。

柬埔寨教育局長參觀學生操作焊接練習。圖：李春台攝

為了迎接來自國外的僑生進駐，陳崑玉表示，學校也積極做了準備，第一個就是斥巨資興建了宿舍，因此世紀綠能目前正在蓋一棟八層樓的學生宿舍，總共1200床，這樣鉅額的投資，也看得出「世紀綠能」對於教育的執著和決心。另外，校內發展出一套照顧體系，比如說，孩子生病了，負責的老師要帶去看病，平常台灣的年節假日、生日等等特殊日子，學校也會舉辦各種節日的活動，過年也會齊聚圍爐，讓遠道而來的學子體驗一下台灣的人情年味。

