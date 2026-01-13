柬埔寨暫停出售太子集團房產

（德國之聲中文網）1月7日，柬埔寨當局宣布逮捕了太子集團創始人陳志等三名中國公民，並將他們引渡至中華人民共和國。中國公安部當天也發布消息稱，在“柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。”中國官方電視台還播出了警方押解戴著頭套和手銬的陳志走下飛機的畫面。

陳志出生在中國福建連江縣，現年38歲，2015年創立了太子集團。他2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。但柬埔寨內政部近日在通告中稱，陳志此前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依據《柬埔寨國籍法》，經國王頒布王令正式撤銷。根據柬埔寨法律，陳志2020年7月取得的公爵頭銜也隨著被剝奪柬埔寨國籍而自動喪失。

暫停太子集團在柬埔寨的房產銷售

1月12日，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）下令太子集團位於首都金邊的四處房產和位於沿海城市西哈努克城的一處房產暫停銷售活動。已簽約購房者仍須按合同履行義務，付全款者可申請產權轉移。

金邊一處房產——巔峰公寓（The Pinnacle Residence，又稱太子幸福廣場）的幾名員工周二告訴法新社，銷售辦公室已經關閉。一位不願透露姓名的員工表示，銷售團隊自去年10月以來一直在縮減規模。據柬埔寨房地產網站realestate.com.kh報道，這座47層住宅及商業綜合體大樓於2024年竣工，近1800套單元房已售出75%。開發商為Prince Real Estate Cambodia，該公司也受到美國制裁。

美國指控陳志電信欺詐和洗錢共謀

陳志被美國當局指控犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。去年10月，紐約聯邦檢察官在陳志仍在逃期間月宣布了對他的起訴，並表示已扣押12.7萬枚比特幣，價值約150億美元。檢方稱這些加密貨幣均系陳志犯罪網絡通過詐騙和洗錢所得的直接收益。檢方還稱，陳志的太子集團在柬埔寨建造並運營至少10個詐騙園區。與陳志合作的一個網絡針對紐約布魯克林和皇後區的250多名受害者實施詐騙，導致他們的損失超過1800萬美元。其他受害者來自俄羅斯、台灣、越南及其他國家。

在美國起訴陳志並實施制裁後，英國凍結其在倫敦的19處房產。香港凍結了超過35億港元的太子集團相關資產，包括豪車、公寓等。新加坡和台灣也查封太子集團在當地的資產。

陳志被引渡至中國後，他在美國法庭上接受審判的機會變得渺茫。美方的起訴書還指出，太子集團高管曾吹噓與中國官員有聯系。起訴書稱，陳志曾委派一名同伙2023年5月聯系中國公安部官員，後者承諾幫助太子集團相關人員“擺脫法律麻煩”。2020年5月，北京市公安局曾成立專案組調查太子集團，將其定性為“特大跨境網絡賭博犯罪集團”。河南省等地的地方法院曾針對太子集團相關人員做出審判，其罪名是從事洗錢和賭博活動。

太子集團此前曾否認陳志參與任何非法活動。上周，柬埔寨國家銀行已宣布啟動對太子銀行的清算程序。太子銀行是陳志旗下太子控股集團的子公司，在柬埔寨22個省市共開設36家分行。

（法新社等）

作者: 德才