柬埔寨欲在吉隆坡舉行停火協商 泰方拒絕更改地點

（中央社記者李宗憲曼谷23日專電）泰柬雙方明天將針對邊境衝突舉行停火協商，但柬埔寨希望將會談地點改至中立的馬來西亞吉隆坡。泰國官員對此表示，已拒絕柬方提出將會議地點從泰國的尖竹汶移至吉隆坡的要求。

泰柬衝突已造成90多萬人流離失所，泰方明天將於泰國邊境的尖竹汶（Chanthaburi）與柬埔寨針對停火條件協商，但柬方希望將會談地點移至吉隆坡。

對此，泰國民族報（The Nation）今天引述泰國高級安全官員的說法指出，泰方已拒絕柬埔寨將24日泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）會議移至吉隆坡，並堅持談判須在雙邊機制下進行。

報導指出，泰國高級安全官員今天表示，泰柬邊境一般邊境委員會中的泰方代表團已駁回柬方更改地點的要求，拒絕將明天的會議地點從尖竹汶移至吉隆坡。

泰國外交部今天針對泰柬邊境情勢召開記者會時，也針對該會議地點給予回應。

發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）表示，目前會議地點仍在討論中，但據他所知，泰國國防部提議在尖竹汶舉行會議。

他解釋：「上次雙方會議是在柬埔寨邊境舉行，因此此次輪到泰方邀請柬埔寨至泰國境內舉行會議。」

法新社報導，柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）昨天在一封信件中向泰方表示，柬埔寨要求將會談地點改在吉隆坡。

狄西哈在信中寫道：「鑑於邊境地區持續不斷的衝突，出於安全考量，此次會談應在安全且中立的地點舉行。」

法新社報導，本月爆發的泰柬衝突打破雙方先前達成的停火協議，已造成泰國至少23人、柬埔寨至少21人死亡，雙方已有超過90萬人因衝突而流離失所。

泰柬邊境衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。（編輯：謝怡璇）1141223