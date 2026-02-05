柬埔寨求助法國 要求提供歷史文件解決與泰國邊界問題



中南半島國家柬埔寨與泰國，去年7月由於長期存在爭議的邊界問題而爆發武裝衝突，造成大量民眾流離失所，也使該區域陷入動盪，為了從根本上解決問題，柬埔寨總理洪馬內，已向法國方面求助，要求提供任何有關邊界劃定的歷史文件，作為形成解決方案的依據。

柬總理致函馬克宏 期望法方提供歷史文件

路透報導指出，柬埔寨外交部證實，該國總理洪馬內（Hun Manet）已經致函法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），提出查閱法國所擁有、任何與泰柬邊界劃定有關的歷史以及技術文件，同時也歡迎法方提供專業技術與諮詢支援，以其盡快找出解決泰柬邊界爭議的方案。

在此之前，洪馬內曾經表示馬克宏在雙方的會晤之中，傳達願意提供協助的立場，因此柬埔寨方面也對法方為了解決爭議，長期以來所做出「具有建設性的努力」表達感謝。

法國殖民中南半島歷史 成為泰柬邊界衝突濫觴

報導指出，泰國與柬埔寨之間長達817公里的國境線，最早是法國在1907年殖民中南半島時期所繪製，當時柬埔寨在法國的殖民之下，邊界則是根據泰柬之間的天然地貌劃定，不過自當時起就開始存在爭議，且爭議地帶之上有多處著名歷史遺跡。

報導表示，在泰柬爭議地帶之上，以首建於11世紀的印度教寺廟普里維希（Preah Vihear）神廟最為著名，去年5月起，由於陸續有泰國軍方人員在邊界巡邏時觸動地雷而受傷，引發雙方新一波衝突，且在7月的大規模交火之中，造成43人喪生，而後在美國總統川普（Donald Trump）的斡旋下達成停火協議。

不過到了去年12月，雙方敵意再度升高，最終引發持續約3週的衝突，在12月27日達成新的停火協議前，共造成兩國101人喪生，超過50萬人流離失所。

