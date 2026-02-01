柬埔寨清剿電詐園區！逾2000人落網「驚見5名台灣人」 刑事局要查身分

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

柬埔寨警方1月31日在柴楨省巴域市展開大規模掃蕩行動，突襲一處以賭場名義掩護的電信詐騙園區，查獲外籍人士共2044人，為柬國近期打擊詐騙行動中規模最大的一次，其中包含5名台灣人，刑事局已由兼轄柬埔寨事務的駐越南胡志明市聯絡官，查證涉案人員身分。

柬埔寨清剿巴域市電詐園區，逮捕逾2000人落網，當中包含5名台灣人，刑事局已透過管道要查證涉案人員身分。（圖／翻攝Google Maps）

根據《柬中時報》指出，柬埔寨警方昨日上午直搗巴域市一處電詐園區，逮捕2044名涉案外籍人士，其中以中國籍1792人最多，另有179位緬甸人、177越南人、36位印度人、30位尼泊爾人、5名台灣人、2名寮國人、1名墨西哥人與1名馬來西亞人等。

廣告 廣告

報導揭露，該詐騙園區內共有22棟建築，長期用於從事電信詐騙等非法活動，柬國警方同步在西哈努克省等地展開行動。柬埔寨政府自今年1月中旬起強力掃蕩電詐，已有部分園區自行解散、撤離人員，官方正全面加強打擊力道。

針對5名台灣人遭查獲，刑事局表示，已由兼轄柬埔寨事務的駐越南胡志明市聯絡官，透過管道查證涉案人員身分。

更多FTNN新聞網報導

中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接

控司法單位藉機奪數十億美元資產！太子集團發聲明否認不法：真相大白將洗清罪名

知名模特經紀險被「太子集團」誘騙去柬埔寨 曝心動條件：薪資隨便喊

