柬埔寨盼改停火協商地點 提案遭泰國拒絕

記者丘學陞／綜合報導

「半島電視臺」報導，柬埔寨已向泰國提出交涉，希望將24日的停火協商地點改於馬來西亞舉行，藉此降低安全風險，不過此舉則遭泰方拒絕。

報導指出，泰柬雙方22日在東南亞國協（ASEAN）外長會議上，同意在現有雙邊邊界委員會框架下，於24日在泰國尖竹汶舉行停火協商會談，但柬國防部長狄西哈則以邊境持續衝突為由，致函泰方對口納塔蓬，欲出於安全考量將談話地點改於安全且中立的地點舉行，並補充馬來西亞已同意在其首都吉隆坡舉行此次會談，喊話易地舉行，但此提案已遭泰方拒絕，將維持在尖竹汶展開會談。

泰柬前次會談係於柬國戈公省舉行，未料在完全解決分歧前就再度發生衝突，而東南亞國協22日就泰柬衝突議題展開外長會議，希冀透過多方斡旋讓雙方再次展開停火協商，儘管泰柬在會後均同意展開談判，但不僅在會談地點仍有歧見，柬國也指控泰國在ASEAN會後仍持續發動攻擊，無視東協「保持克制、立即採取措施停止敵對行為」的呼籲。

泰柬在東協外長會上同意展開停火協商，但舉行地點仍有分歧。（達志影像／美聯社）