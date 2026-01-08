柬埔寨瞎扯「台灣是中國的」 外交部震怒開嗆

即時中心／張英傑報導



柬埔寨於去（2025）年底，中國發動「圍台軍演」之際，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，荒唐且嚴重悖離事實的言論，嚴重貶損我國主權。對此，我國外交部震怒並呼籲柬埔寨，切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書！

解放軍先前宣布對台展開實彈軍事演習之際，柬國政府屈從中國威權行徑，其外交部最新涉台聲明謬稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣議題為中華人民共和國內政」、「支持中國為實現國家統一所作的努力及反對任何形式的台獨」等荒唐且嚴重悖離事實的文字內容。

對此，外交部表達高度遺憾，更對柬國散播貶損我國主權的荒唐言論，予以嚴正譴責。



外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不能否認台灣客觀存在的事實。



接著，外交部呼籲，柬埔寨切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書。

