柬埔寨籍漁船走私毒品東沙遭攔獲 南檢起訴移審

（中央社記者張榮祥台南14日電）柬埔寨籍漁船「YAMA68」去年9月在泰國灣走私498塊海洛因等大量毒品後，在東沙海域遭海巡署查獲，連同船上4名中國漁民被押至安平商港，南檢日前偵結起訴，今天移審台南地院。

台南地檢署今天指出，孫姓、吳姓、李姓及侯姓等4名男子是中國漁民，以每人人民幣10萬元代價，接受自稱「代理」之人指示出海接運違禁物品，由孫男擔任船長，去年9月3日駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船，從柬埔寨西哈努克市出航，隔天航行至泰國灣「北緯11度26分843秒、東經101度37分278秒」處和不詳船舶併靠。

這艘不明船舶接著將498塊海洛因（淨重174公斤954.29公克，純度75.45％，純質淨重132公斤3.01公克）、399包大麻（淨重393公斤987公克）、15包硝甲西泮（Nimetazepam）（淨重14公斤589.7公克，純質淨重8公斤724.64公克）、17包含有甲基安非他命及「4-溴-2,5-dimethoxyphenethylamine」白色粉末拋至「YAMA 68」漁船甲板，再藏放至船艙。

「YAMA68」漁船13日下午航行至東沙海域「北緯20度30分、東經119度00分」，準備晚間和其他船舶接運時，遭海巡署攔獲登檢，且在甲板發現部分毒品，隨即連船帶人押解至台南市安平商港清艙搜索，4名中國漁民也被送辦收押。（編輯：龍柏安）1150114