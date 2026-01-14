柬埔寨籍漁船走私毒品 4中國漁民遭起訴羈押禁見

（中央社記者張榮祥台南14日電）柬埔寨籍漁船「YAMA68」去年9月在泰國灣走私海洛因等毒品後，在東沙海域遭海巡查獲，連同船上4名中國漁民被押至安平商港，南檢起訴移審，台南地方法院今天裁定羈押禁見。

孫姓、吳姓、李姓及侯姓等4名男子是中國漁民，以每人人民幣10萬元（約新台幣45萬多元）代價，接受自稱「代理」之人指示出海接運違禁物品，由孫男擔任船長，去年9月3日駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船，從柬埔寨西哈努克市出航，隔天航行至泰國灣「北緯11度26分843秒、東經101度37分278秒」處和不詳船舶併靠。

這艘不明船舶接著將498塊海洛因、399包大麻、15包硝甲西泮（Nimetazepam）、17包含有甲基安非他命及「4-溴-2,5-dimethoxyphenethylamine」白色粉末拋至「YAMA68」漁船甲板，再藏放至船艙。

「YAMA68」漁船13日下午航行至東沙海域「北緯20度30分、東經119度00分」，準備晚間和其他船舶接運時，遭海巡署攔獲登檢，且在甲板發現部分毒品，隨即連船帶人押解至台南市安平商港清艙搜索，4名中國漁民也被送辦收押。

台南地檢署初步估算，這批毒品市價約新台幣20億元，其中海洛因為近5年查獲數量之最，海洛因及大麻可供約250萬人次施用。（編輯：李錫璋）1150114