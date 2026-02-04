柬埔寨華語國際伴學 三地青年偏鄉行

光陰珍貴，寒假可千萬不能留白。台灣、新加坡、柬埔寨共21位青年，大老遠到柬埔寨金邊市郊區的森林小學，當一日老師，原來這場是由慈濟國際青年會所舉辦的「青年知光—柬埔寨華語國際伴學」活動。

「真正高興能見到你，滿心歡喜地歡迎你。」

誰是那個超級期待，準備相見的人？大家心裡都有底。一台遊覽車，裝滿台灣、新加坡、柬埔寨三地青年，組成亞州教育團，要去位於柬埔寨金邊市郊區的小學，當一日老師。

剛踏上目的地，大自然美景盡收眼底，森林裡的小校、小而美、小而巧，還有一個超卡哇伊的名字「椰子小學」。

廣告 廣告

大學伴 林欣穎：「覺得很感動，因為山上小學我在網路上看，我覺得他們的學校非常漂亮，然後柬埔寨是一個，擁有很多自然資源的一個國家，而且我們只有一個地球，所以我很希望，小朋友可以從小就會愛自己的家。」

「幾支，我們看，再看喔，來，我們注意喔，一二三，舉手。」

這是慈濟發起的國際學伴活動，要跟校內72位、幼兒園到小四學童用華語互動，課程設計得也很活，把生活用水量化，孩子們才恍然大悟。

椰子小學老師 朱科男：「我們會在校室增加省水好處的課，但若只教一兩天，孩子們只知道一些，但是如果我們每天每堂課，不斷地解釋給他們聽，他們就可以做到更多。」

「一起愛山愛水愛地球，愛山愛水愛地球。」

小朋友學到環境教育，大朋友也愛上反璞歸真的山林文化，把異國的美好收進囊中，不虛此行。

更多 大愛新聞 報導：

風月同天｜破碎土地上的小小光芒

泰柬邊境戰事持續 50萬人撤離家園

