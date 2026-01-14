柬埔寨街頭驚見「活人關狗籠」遊街！網驚：豬仔出貨？警揭荒謬真相

國際中心／陳佳鈴報導

畫面中可見數名成年男子被關在狹窄的鐵製狗籠內，由車輛拖行移動，宛如牲畜般的待遇引發全球網友恐慌。（圖／翻攝自YouTube@盜版人生）

柬埔寨街頭近日出現驚悚一幕，一段標題為「活人被裝狗籠在大街上運輸」的影片在社群網路上瘋傳。畫面中可見數名成年男子被關在狹窄的鐵製狗籠內，由車輛拖行移動，宛如牲畜般的待遇引發全球網友恐慌，質疑是否為新一波「人口販運」案件。當地警方獲報後高度重視並介入調查，發現根本是個離譜烏龍。

根據陸媒《紅星新聞》報導，該《影片》拍攝地點位於柬埔寨柴禎省巴域市（Bavet），該地是著名的邊境博弈重鎮，過去頻傳詐騙與人口販賣糾紛。影片中，前車拖著一個大型鐵籠，籠內擠著數名活生生的人，在車水馬龍的大街上招搖過市，極不人道的畫面讓不少網友直呼：「這是把人當豬仔賣嗎？」、「太恐怖了，根本現代奴隸」。

由於影片引發負面輿論發酵，柬埔寨柴禎省警方迅速鎖定相關人員進行盤查。10日當地警方公布調查結果，指出這名駕駛平時負責接送工人，但當天因車內空間有限，無法一次載完所有人；為了貪圖方便，部分工人竟異想天開，主動提議坐進後方原本用來飼養動物的自製鐵籠內，隨車移動。

儘管全案證實並無犯罪事實，也未涉及人口販運，但柴禎省政府對此行徑表達強烈不滿。官方聲明指出，雖然是工人自願，但這種運輸方式「極其不當且嚴重損害社會觀感」，容易讓外界對該國治安產生不當聯想與誤解。

