柬埔寨詐騙園區大放人！中國使館豬仔排長龍 印尼1440人獲釋

柬埔寨的詐騙園區近幾天大規模把人放出，中國駐當地大使館外甚至出現長長的「豬仔」排隊人龍，印尼大使館也陸續獲報自家1440名公民獲得釋放。至於具體多少人逃出詐騙園區，國際特赦組織估計有數千人之多。

上千名印尼豬仔獲得釋放。數百名遺失身分證、簽證與護照，身上也沒錢的印尼受害者，只能無助在自家大使館外過夜。（圖／翻攝自X平台 @jacobincambodia）

豬仔大逃亡

國際特赦組織21日告訴英國《衛報》，他們地理定位了15個影像，並檢視了社群貼文，發現柬埔寨全國至少10個詐騙園區有人逃跑或獲釋。

國際特赦組織亞太區研究主任費雷爾（Montse Ferrer）表示，一些影像可見員警，一些卻不見他們的身影，因此很難判斷警方在當中所扮演的角色。費雷爾憂心這些重獲自由的豬仔缺乏援助，他們一些人「走來走去尋求幫助，我們知道一些人設法躲到安全屋」。

費雷爾解釋，如無援助，豬仔恐怕如同先例，又會淪入另一個詐騙園區。她感嘆：「我們見過有人被迫到別的園區，那些逃出來的人若不知道何處可去、該如何做，他們很可能最終被關在又一個詐騙園區。」

電信詐騙近幾年在東南亞興起，據聯合國估算，高達10萬人仍在園區從事詐騙。他們當中不少人都是受騙過來，被脅迫進行「殺豬盤」和加密貨幣詐騙行為。

中國豬仔從詐騙園區逃亡，卻遭到保安人員追上，慘遭毆打，被拖回園區。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/jacobincambodia/status/2013877340837945848

遽增的國際壓力

美國哈佛大學亞洲中心研究員西姆斯（Jacob Sims）直言，近期柬埔寨詐騙園區放人規模空前，是因為國際壓力遽增。他說：「這壓力積累多年，但真正開始激增，是10月14日英、美兩國對陳志的行動。」

陳志是原籍中國的柬埔寨富商，他於去年10月遭到英國與美國聯手制裁，美國指控他藉由鎖定全球各地民眾的線上投資詐騙，經營著跨國犯罪帝國。本月初，身為「太子集團」首腦的陳志落網，並被遣返回中國，這也是柬埔寨迄今最強硬的打詐行動。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在臉書承諾，將「掃除一切與電信詐騙犯罪相關的問題」。不過，西姆斯抱持懷疑態度，認為一旦國際壓力不再，詐騙問題將捲土重來，因為當地的詐騙產業規模已經「大到不能倒」。據美國和平研究所的估算，柬埔寨每年靠詐騙獲得的收益超過125億美元，佔了全國一半GDP。

與詐騙集團勾結的柬國高層

柬埔寨政府長年被指是詐騙集團共犯，美國2024年度人口販運報告就寫道：「一些資深政府官員或顧問，所直接或間接持有的設施與房地產，都被已知為詐騙集團用來剝削人口販運來的勞工，而他們也從中直接獲利。」

報告續指出，這些官員與政經菁英的涉入，造成了選擇性與帶有政治動機的執法，阻礙了對人口販運的有效執法行動。

