柬埔寨詐騙園區沒消失！國際特赦揭86處僅24處關閉 人口販運與虐待陰影仍在

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國際特赦組織最新報告指出，在86處已知柬埔寨詐騙園區中，只有24處被關閉，仍有數十處持續運作。報告批評，柬埔寨掃蕩行動常是被動、零碎且效果有限，甚至可能因警政勾結而被削弱；逃出者表示，園區會在突襲前後移動員工，以躲避查緝。



國際特赦訪談73名相關人士，受訪者普遍表示曾經歷或目睹虐待，其中也有女性指控遭性侵。這些說法揭露詐騙園區背後不只是電話詐欺、投資詐騙或網路犯罪，而是有人被誘騙、拘禁、轉賣、毆打與威脅，被迫成為犯罪鏈條的一環。

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柬埔寨政府則反駁報告片面，表示已吊銷多家疑似賭場執照，起訴近1500名來自19國的嫌犯，遣返近1萬9000名外國人。這代表國際壓力正在升高，但真正關鍵仍是：園區是否被拆除，主嫌是否被追訴，地方保護傘是否被斬斷。



台灣必須持續追這題。過去已有台灣民眾遭誘騙到柬埔寨、緬甸等地，被迫從事詐欺工作，甚至遭囚禁與虐待。政府除了宣導不要受騙，更要強化外交救援、刑事合作、移民把關、金流追查與跨國偵查。



這篇新聞提醒台灣，詐騙不是只有被害人損失錢，更有人被囚禁在園區裡，被當成犯罪工具。後續要看外交部、刑事局與移民署是否更新赴柬警示與救援機制，也要看國際社會是否對柬埔寨施加更大壓力，要求真正拆除詐騙產業鏈。

（圖片來源：AI生成）

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