柬埔寨詐騙營大崩盤？使館外驚見「豬仔逃難潮」 中國外交部證實：正與柬方協調

太子集團首腦陳志已經落網，被押送回中國。（翻攝畫面）

隨著太子集團首腦陳志被押送回中國，柬埔寨電詐園區也傳出大規模人員變動。大批從詐騙園區脫身的中國公民，近日被目擊聚集在中國駐柬埔寨大使館外排隊，引發國際關注。中國外交部發言人郭嘉昆昨（19日）證實，駐柬使館正積極與柬埔寨軍警溝通，處理這批脫身人員的後續安置與回國事宜。

使館外大排長龍！電詐園區現況引猜測

根據《柬中時報》報導，位於柬埔寨首都金邊的中國大使館外，近日湧現大量人潮，這些人大多神情憔悴、行李簡便。消息指出，這些公民大多是從惡名昭彰的「電詐園區」脫身的受害者或相關從業人員。

由於過去這類園區往往戒備森嚴，如今出現大規模人員「集體現身」使館外排隊等候處理身分查驗與回國證件，顯示柬埔寨境內的電詐產業可能正面臨大規模打擊或結構性崩潰。

中柬合作「清園行動」？外交部：打擊電詐取得成效

報導指出，在19日的例行記者會上，面對媒體詢問使館外的「排隊奇觀」，外交部發言人郭嘉昆並未否認，並強調中國政府高度重視海外公民安全。他表示，中方一段時間以來與柬埔寨軍警積極合作，針對跨境電訊網路詐騙犯罪進行重拳打擊，且「已取得顯著成效」。

郭嘉昆進一步說明，中國駐柬埔寨使館目前正與柬方保持密切溝通協調，全力開展相關人員的處置工作。這也間接證實了使館外聚集的人潮，與近期中柬聯合執法行動後的「收尾工作」有關。

從受害者到罪犯？後續查驗恐成回鄉難關

雖然大批人員成功脫離園區，但台灣與各國執法單位過去的經驗顯示，這些從園區出來的人員身分複雜，包含被拐騙的「豬仔」受害者，以及部分自願參與詐騙的成員。

消息人士透露，使館外的排隊人潮除了尋求庇護，更多是在等待身分核實。對於這批返國人員，中國警方預計將採取嚴格的篩選機制，返國後恐仍需面對法律調查，以釐清其在園區內是否涉及犯罪行為。

