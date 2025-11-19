柬埔寨詐騙犯＋1 網紅橙子姐姐遭收押 落網素顏照震撼全網：她誰？

擁有12萬粉絲的大陸網紅「橙子姐姐」日前在柬埔寨失聯，今天證實是詐騙集團成員，遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自抖音）

橙子姐姐落網狼狽模樣曝光，由於素顏照與平日照片差異過大，讓大陸網友狠酸「她是誰」。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨近幾個月來加大打擊詐騙力度，甚至在上月底派遣軍隊攻堅KK園區，使用無人機空中轟炸，正式剿滅其勢力。近日《柬中時報》公布，正式逮捕中國大陸網紅「橙子姐姐」張慕澄，照片曝光引發陸網友議論，滿臉疑惑「這哪位」。

在抖音擁有12萬粉絲的「橙子姐姐」日前傳出在柬埔寨失聯，她在月初表示要去找男友玩，卻就此下落不明，其姊姊表示，妹妹原定13日回國，卻渺無音訊，希望大家幫忙找人。網路上還傳出，「橙子姐姐」中男友計，被以175萬人民幣（約新台幣769萬）賣給柬埔寨詐騙集團等消息。

《柬中時報》今（19日）報導，證實「橙子姐姐」因為涉嫌電信詐騙與跨國販賣人口，已遭柬埔寨警方逮捕，目前收押在金邊的白梳監獄，等候法院審判，並貼出落網照片、公布本名。然而照片曝光卻掀起軒然大波，原來是因為橙子姐素顏照與平日在社群上的照片落差太大，大陸網友議論紛紛：「等等，這是哪位」、「她誰啊」、「平日美顏也開太大了」、「不愧是詐騙集團，照片都騙這麼大」、「又一個P到TM都認不出來的」、「這同一人？不敢相信」、「差太多了吧」、「根本不同人啊」、「論美圖的重要性」。

事件曝光後，另一名同樣擁有12多萬粉絲，剛好也叫「橙子姐姐」則無故受到牽連，開直播打遊戲「魔獸世界」時，遭網友不斷留言質疑：「你在柬埔寨開直播嗎」、「坐牢還能打遊戲，厲害了」、「被釋放了嗎」、「奇怪，不是被抓了」、「剛被救回來嗎」、「詐騙還好意思開直播啊」，對此這位橙子姐姐崩潰表示，這個名稱是自己先用的，已經解釋很多次了，還是有觀眾一直問，讓她相當崩潰，懇求「拜託別再問了，那不是我」。

另一名同樣擁有12萬粉絲的同名網紅「橙子姐姐」遭酸在監獄還能開直播打遊戲，崩潰表示暱稱是自己先用的，與被逮捕的是不同人。（圖／翻攝自抖音）

