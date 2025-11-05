柬埔寨警方打擊網路詐騙！ 32台灣人、13日本人遭逮

柬埔寨總理洪馬內已下令，加強查緝犯罪園區。圖為洪馬內。美聯社資料照



據外媒今天（11/5）報導，柬埔寨警方昨天查緝一處網路詐騙據點，遭逮捕的犯嫌中，包括32名台灣人與13名日本人，日方也已證實該消息。據悉，柬埔寨近日加強查緝犯罪園區的行動，短短110天內，累計逮捕人數已逾3千人。

據柬埔寨媒體《柬中時報》報導，柬埔寨警方昨天在柴楨省巴域市展開突擊行動，成功查緝一處網路詐騙據點，共計拘留57名涉案的外籍人員，其中包括32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。

日媒《朝日新聞》也報導，已有數名日本政府相關人士證實，確實有13名日本人被柬埔寨警方拘留，目前正處於調查階段。

日本駐柬埔寨大使館則回應：「正與柬埔寨當局維持緊密合作，將採取適當應對措施」。

據悉，巴域市位於與越南接壤的邊境地區，當地建有不少賭場與飯店，部分建築淪為詐騙集團的窩藏處。

報導指出，柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）7月14日正式啟動「清剿網路詐騙」的任務，要求各省市長與警察單位嚴格執行，更下令如果有負責人打擊不力，將被撤除職務。

柬埔寨政府的統計顯示，從6月27日至10月14日，110天的期間內，全國已展開92次針對網路詐騙的執法行動，累計逮捕人數達3455人，涉及20個國籍的犯嫌。

