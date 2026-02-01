柬埔寨警破獲跨國電詐園區 2044人落網！驚見5名台灣人

（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨警方昨日（1月31日）於柴楨省（Svay Rieng）巴域市發動近年最大規模的清剿行動，成功瓦解一處大型電信詐騙園區，共計逮捕2044名外籍嫌疑人。據調查，其中包含5名台灣籍人士，而中國籍人士有1792名占整體最多，其餘還有來自越南、緬甸、印度及尼泊爾等。

根據《柬中時報》報導，當地執法部門指出，昨日柴楨省巴域市破獲一處電信詐騙園區，該犯罪據點坐落於柬越邊境，對外以合法賭場名義掩護營運，實則在園區內22棟建築物中進行嚴密的電信詐騙活動。大批警力進入園區進行地毯式搜索，除逮捕大量涉案人員外，也當場扣押大批用於詐騙的電腦與通訊設備。

警方一共逮捕2044名涉案外籍嫌疑人，其中包括5名台灣籍人士、1792名中國籍人士、越南籍177人、緬甸籍179人、印度籍36人、尼泊爾籍30人、馬來西亞籍1人、墨西哥籍1人和寮國籍1人。目前所有嫌疑人已移送相關部門審訊，後續將依法律程序遣返或追究刑事責任。

報導中提到，此次執法行動並非單點突擊，除了柴楨省的指標性圍捕外，包含西哈努克省（西港）在內的多個電詐熱點地區，昨日亦同步展開針對性執法。自今年1月中旬起，柬埔寨政府為提升國際形象並改善治安，持續加大對非法網路博弈與電信詐騙的打擊力度。在官方高壓執法態勢下，已迫使許多中小型電詐園區自行解散，大量從業人員紛紛撤離或轉往他國。

由於被捕人員國籍複雜，執法單位正與各國駐柬領事館聯繫處理。相關部門也提醒，隨著執法力道加強，預計未來幾週將有更多隱蔽園區遭清查，呼籲民眾切勿輕信海外高薪工作訊息，以免捲入非法犯罪陷阱。

